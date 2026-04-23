Rekortmen şampiyon Rıza Kayaalp yurda döndü: Ülkem adına bunu başarmak gurur verici
Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Macar rakibi Darius Attila Vitek’i 7-1 mağlup ederek kariyerinde 13’üncü kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp ve grekoromen milli takımı Türkiye’ye döndü. Kayaalp, verdiği röportajda "Ülkem adına bunu başarmak gurur verici” diye konuştu.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kilo finalinde Darius Attila Vitek'i mağlup edip 13'üncü kez Avrupa şampiyonu olarak rekor kırdı. Finalde Macar Darius Attila Vitek'i yenerek 13'üncü şampiyonluğuna ulaşan Kayaalp Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu. Şampiyon güreşçimiz bugün Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla saat 12.00'de İstanbul'a geldi.
"BU REKORU KIRIP ÜLKEME KAZANDIRDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Şampiyonluğunun ardından rekortmen milli güreşçi Rıza Kayaalp ile Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, özel açıklamalarda bulundu. Rekordan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Rıza Kayaalp, bu şampiyonluk için 3 yıl beklediğini vurguladı. Kayaalp, "Bu rekoru kırıp, ülkeme kazandırdığım için çok mutluyum. 12'ye kadar gelmek kolaydı. Ama 13'ü kazanmak gerçekten de çok zordu. Minder zor değildi, minderin dışında her şey zordu. 13'üncüyü kazanabilmek için 3 yıl bekledim. Çok uğraştık. Sadece güreşle uğraşmadık, bir sürü şeyle uğraştık. Ama Allah'a şükürler olsun. Bir insanın nasibinde olacaksa, bir şekilde geç de olsa oluyor. Ben de bu yolda inancımı hiç kaybetmedim. Allah'a şükürler olsun, o sevinci ülkemize, kendimize, ailemize, herkese yaşattığımızı düşünüyorum. Bu rekoru kırabilmek benim için çok önemliydi. Kolay söylenen bir rakam ama 15 final yapıp, 13'üncüyü kazanmak, yıllara vurduğumda çok zor. Benim için ülkem adına bunu başarmak gurur verici" diye konuştu.
"BENİM GÖĞSÜMDE BAYRAĞIM VARSA ONUN ALTINDA YAŞAYAN HERKES İÇİN BU MADALYAYI KAZANDIM"
Bu kadar çabanın Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek ve rekorun ülkemizde olması amacıyla gösterildiğini ifade eden Rıza Kayaalp, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Öyle olması gerekiyor. Sonuçta biz burada ülkemizi ve bayrağımızı temsil ediyoruz. "Bu başarıyı milletimize armağan ediyoruz." diyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz. Herkes adına kazandık diyoruz. Bu çok önemli. Bizim bunu dememiz önemli. Herkes nasıl algılar, onu bilemem. Ama benim göğsümde bayrağım varsa, onun altında yaşayan herkes için bu madalyayı kazandım. Her zaman da bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Allah'a şükürler olsun. Zaten o niyetle buradayız. Yoksa bu yaşta benim ihtiyacım yok. Maddiyat olarak, hiç değilse Allah'a şükür, bu kadar kendimi zora sokacak ihtiyacım yok. Bu kadar çabamız, hem milletimizi hem ülkemizi hem bayrağımızı tekrar en iyi şekilde temsil etmek ve rekorun ülkemizde olması içindi."
"TAHA GÖRMEDİĞİM BİR ŞEYİ BAŞKAN OLARAK YAPIYOR"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün güreşin gelişimi açısından çok çalıştığını ifade eden Rıza Kayaalp, kendisiyle de gurur duyduğunu dile getirdi. Kayaalp, "Kardeşimle uzun zamandır beraber başarılar kazandık. Şimdi federasyon başkanımız olarak ülkemize ve güreşe hizmet ediyor. Fazlasıyla hizmet ediyor diyebilirim. Hiç durmuyor. Bazen "Yorulmuyor musun?" diyorum, merak ediyorum, soruyorum kendisine. Bir şeyler yapabilmek ve kazandırabilmek için çok koşturuyor. Bunu samimiyetle söylüyorum, görmediğim bir şeyi başkan olarak yapıyor. Sırf bir eserimiz kalsın diye. Güreşçiler daha rahat etsin diye. Bu çok önemli bir şey. Çok gurur duyulası bir şey. Ben bu yönden de kendisiyle gurur duyuyorum. Allah razı olsun. İnşallah yapılacak işlerden ve daha görünür kısma geçtikten sonra güzel şeylerin de olduğunu herkes görecek" ifadelerinde bulundu.