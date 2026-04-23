Gol sesi çıkmadı penaltılar konuştu! Karadeniz derbisinde gülen taraf Trabzonspor
Turkuvaz Medya yayıncılığındaki Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Kupa'daki Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçın normal ve uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca mücadele penaltılara gitti. Penaltı atışlarında kalesinde devleşen Onana takımına turu getirdi. Bordo mavililer bu galibiyetle adını yarı finale yazdırırken, Galatasaray’ı kupa dışında bırakan Gençlerbirliği’nin rakibi oldu.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı tüm hızıyla sürüyor.
Trabzonspor yarı final yolunda deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka saat 18.45'te başladı ve A Spor'dan canlı olarak yayınlandı.
11'LER BELLİ OLDU
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Trabzonspor: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Ozan, Oulai, Tim, Zubkov, Augusto, Onuachu
İLK YARI
3. dakikada ceza sahasına giren Holse'nin pasında kale ağzında topla buluşan Yalçın'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin solundan auta çıktı.
28. dakikada Coulibaly'nin sağdan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Tomasson'un şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.
33. dakikada Ndiaye ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Holse'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Onana topu iki hamlede kontrol etti.
35. dakikada Pina'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Augusto'nun şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.
İKİNCİ YARI
60. dakikada sol kanattan Zeki'nin kullandığı kornerde top doğrudan kaleye giderken, kaleci Onana parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
63. dakikada Coulibaly'nin penaltı noktasına doğru pasında Ndiaye'nin şutunda kaleci Onana topu kurtardı.
77. dakikada Augusto'nun aşırttığı topa Onuachu'nun yarım volesinde kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
86. dakikada Augusto'nun şutunda kaleci Okan'dan dönen topu Onuachu tamamlamak isterken araya defans girerek, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90+2. dakikada Muçi'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.
97. dakikada Bouchouari'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
109. dakikada Holse'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Yunus'un kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
MAÇ PENALTILARA GİTTİ
Müsabakanın uzatma bölümleri de 0-0 berabere sonuçlandı ve penaltı atışlarına geçildi.
Samsunspor'da Tomasson penaltı atışını gole çevirirken Moundilmadji, Satka, Yunus Emre Çift ise penaltıdan yararlanamadı.
Trabzonspor'da Onuachu, Nwakaeme, Muçi penaltı atışlarını gole çevirdi. Umut Nayir ve Bouchouari ise penaltıdan faydalanamadı.
Karşılaşmayı Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda 3-1 kazandı.
İŞTE YARI FİNALİ GETİREN KURTARIŞLAR
Turkuvaz Medya yayıncılığındaki Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Kupa'daki Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçın normal ve uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca mücadele penaltılara gitti. Penaltılar sonucunda bordo mavililer tur atladı. İşte Samsunspor - Trabzonspor maçının penaltı atışları.