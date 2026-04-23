Haberler Spor Haberleri Gol sesi çıkmadı penaltılar konuştu! Karadeniz derbisinde gülen taraf Trabzonspor

Gol sesi çıkmadı penaltılar konuştu! Karadeniz derbisinde gülen taraf Trabzonspor

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 06:50 Son Güncelleme: 23 Nisan 2026 22:02 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Turkuvaz Medya yayıncılığındaki Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Kupa'daki Karadeniz derbisinde Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçın normal ve uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca mücadele penaltılara gitti. Penaltı atışlarında kalesinde devleşen Onana takımına turu getirdi. Bordo mavililer bu galibiyetle adını yarı finale yazdırırken, Galatasaray’ı kupa dışında bırakan Gençlerbirliği’nin rakibi oldu.