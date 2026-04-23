Galatasaray'a evinde soğuk duş | Spor yazarları yorumladı: Laçka oyunla gelen rezalet

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde evine konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 2-0 yenilerek elendi. Cimbom maç boyu silik bir görüntü sergilerken spor yazarları alınan skoru "Rezalet" olarak tanımladı. Sarı kırmızılı ekip "laçka bir oyun" sergilediğini belirten yazarlar Günay'ın performansını da eleştirdi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elendi. RAMS PARK'TA YARALI ASLAN RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ilk yarısı düşük tempoda geçti. Orta saha mücadelesi şeklindeki ilk 45 dakikada iki ekip de pozisyon üretmekte zorlandı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi. Mücadelenin ikinci yarısına konuk takım Gençlerbirliği etkili girdi. Başkent temsilcisi, 51. dakikada yakaladığı hızlı hücumda Fıratcan Üzüm'ün golüyle 1-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlı takım, 83. dakikada Adama Traore ile bir gol daha bularak sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sarı kırmızılılar Türkiye Kupası'na veda etti (İHA) GENÇLERBİRLİĞİ YARI FİNALDE Kupanın son şampiyonu Galatasaray, tek maç üzerinden yapılan çeyrek finalde elendi. Gençlerbirliği ise adını yarı finale yazdırdı. Başkent temsilcisi, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle karşılaşacak. Galatasaray etkisiz oyunuyla dikkat çekerken spor yazarları Aslan'ın sürpriz vedasını yorumladı. BÜLENT TİMURLENK - LAÇKALIĞIN SONU Fenerbahçe derbi öncesi kupada aslarıyla sahaya çıkarken, Okan Buruk'un 4 gün önce deplasmanda devirdiği Gençlerbirliği karşısına as kadroda iki isimle başlamasının mantıklı bir açıklaması var ama bu 11'in ve kenardan gelenlerin 90 dakika oynadığı futbolun açıklaması yok. G.Saray'da az kazanan yok, en çok kazananları da dahil dün taraftarı önünde oynadıkları ilk yarıda sadece 4 hücum geliştirip kaleye isabetli şut çekemeyen futbolcuların ve Okan Buruk'un İtalya'da şampiyonluğa koşan İnter'in kupada elediği maçın en azından özetini seyredip aynanın karşısına geçmeleri lazım. Volkan Demirel'in takımı bir geçiş hücumu bir de Günay'ın hediyesiyle tabelada ikiyi bulurken, iş yapan ve yapabilecek adamı Sane'yi oyundan alan, prensi Yunus'a yine sarılan Okan Buruk bu takımı yarı final bileti için hazırlamamış… Süper Kupa'da varlık gösteremeden F.Bahçe'ye kaybedip bir de kupadan elendiğinizde pazar günü stres altında olan mutlak kazanması gereken rakibiniz mi olur yoksa siz mi? Futbol ayaklar kadar beyinle de oynanır. Ahmed Kutucu bu organını kullanmayıp kendini Messi sanıp 3 kişinin arasına dalıp kaptırınca G.Saray'ın yediği ilk gole, maçlardan sonra medyaya 'deli yürek' konuşan Günay da elindeki topa sahip çıkamayıp kupaya vedaya sebep oldu. Sebep-sonuç ilişkisinden dolayı sezon bittiğinde gidecek çok daha fazlası var bu takımda… Laçkalık da bir yere kadar!

Spor yazarları alınan skoru sert sözlerle eleştirdi (İHA) MUSTAFA ÇULCU - HAKEM AKSU HATALARINA RAĞMEN EZİLMEDİ Gençlerbirliği galibiyeti hak eden taraftı. Fazla rotasyon, rahatlık ve rakibi hafife almak G.Saray'a pahalıya mal oldu. Oğuzhan Aksu, 32 yaşında Mersin ili hakemi. Son derece atletik ama bu seviye maçlar için henüz kabul gören kalitede değil. Zamana ve tecrübeye ihtiyacı var. Özellikle ilk bölümde verdiği kararları tepki çekti. Lemina'ya verdiği sarı muhtemelen kulağına üflendi, ilk yarıyı 3 sarı, 13 faulle tamamladı. 47'de Ahmed'in kontrolsüz faulünde Oğulcan'a sarı kartı atladı. 55'te Lang- Oğulcan mücadelesinde G.Saray penaltı bekledi, devam kararı doğru. 66'da ısınırken saha kenarından oyuna sözlü müdahalede bulunan Osimhen'e etkili ikazı yerinde ve doğruydu. 72'de Nhaga'nın şutu kaleciden döndü, tamamlayan Singo açık ofsayttı, gol iptali doğru. 77'de Oğulcan'ın ceza alanı ön çizgisine çok yakın yerde Barış Alper'e yaptığı net faulü atladı. 90+6'da Diabate, Osimhen'in yüzüne net bir faul yaptı. Hakem vermeyince Osimhen çıldırdı, son düdükten sonra hakeme tepki verince sarı gördü. Yukarıda yazdığım bazı hatalarına rağmen Galatasaray'ın kendi sahasında elendiği bu zorlu kupa maçından 6 sarı, 21 faul ile majör hata yapmadan ezilmeden iyi çıktı. LEVENT TÜZEMEN - TAM BİR REZALET Gülme komşuna gelir başına' sözü G.Saray adına gerçek oldu. Volkan Demirel ve öğrencilerini, ortaya koydukları karakterli oyundan dolayı kutluyorum. Mücadeleleri, coşkuları, inanmışlıkları üst düzeydeydi ve G.Birliği turu hak ederek geçti. Bu elenme Okan Buruk ve öğrencileri adına, tam bir rezalet ve fiyaskodur. Futbolda nasıl olsa kazanırım şeklinde garanti bir anlayış yoktur. G.Saray'ın rotasyonlu ama pahalı kadrosu, mütevazi kadrosu olan rakibine karşı direnemedi. Konya'da kupaya veda eden F.Bahçeli futbolcular, belki ağır eleştirildiler ve İstanbul'a üzgün döndüler. G.Saray, G.Birliği'ne elenerek kendini üzüntünün içine iterken F.Bahçeli oyuncuların ayağa kalkmasını sağlamıştır. Sezon başından beri eleştirilere tepki koyan, burnundan kıl aldırmayan Okan Buruk'un fantezi kadroları yüzünden G.Saray, pahalı kadrosuyla bu sezon tam 19 puan kaybetti, Türkiye Kupası'nı alacağı dönemde çeyrek finalde veda etti. Derbiye hazırlanırken yönetim, oyunculara büyük destek olmalı. Ayrıca geçen sene F.Bahçe'nin Kadıköy'de elendiği maçta ve kupanın kazanılmasında büyük rol oynayan kaleci Günay'a yapılan ıslıkları saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü Günay, bunları hak etmiyor.