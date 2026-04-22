Cimbom kupada yarı final peşinde! Galatasaray-Gençlerbirliği muhtemel 11'ler
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği’ni RAMS Park’ta saat 20.30’da ağırlayacak. Teknik direktör Okan Buruk’un, Fenerbahçe derbisi öncesi rotasyon yapması beklenirken Cimbom bu maçı kazanıp adını yarı finale yazdırmak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, İlkay, Lang, Icardi
Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Zuzek, Goutas Hanousek, Dele-Bashiru, Koita, Oğulcan Ü., Göktan Gürpüz, Niang, Tongya
CİMBOM LİDER TAMAMLADI
Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 12 puanla en üst sırada tamamladı. Başkent temsilcisi ise B Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada bitirerek, çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
BU SEZON OYNANAN MAÇLARI ASLAN KAZANDI
Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım ile Ankara ekibi, Trendyol Süper Lig'de sezon başından beri iki kez karşılaştı.
İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Galatasaray, deplasmandaki müsabakadan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
DERBİ ÖNCESİ ROTASYON
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un yarınki maçta rotasyona gitmesi bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak ve şampiyonluk yarışını etkileyecek Fenerbahçe derbisi öncesinde tecrübeli çalıştırıcının Gençlerbirliği karşısında daha az süre bulan oyunculara şans verme ihtimali bulunuyor.
RAMS PARK'TAKİ SON 13 MAÇTA YENİLMEDİ
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.
Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 10 golü kalesinde gördü.
TÜRKİYE KUPASI'NDA 10 MAÇTIR YENİLGİ YOK
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 10 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.
Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 gol yedi.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KUPA YOLU
B Grubu'nu 3 galibiyet, 1 beraberlikle üçüncü sırada tamamlayan Gençlerbirliği, çeyrek finalde A Grubu'nun namağlup lideri Galatasaray ile eşleşti. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında iki takım 18 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılı ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Organizasyonda 2010-11 sezonunda yarı finale yükselen başkent ekibi, Başakşehir'e elenerek kupaya veda etmişti.