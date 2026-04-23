Dolmabahçe'de yarı final heyecanı! Beşiktaş-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, 20'si Süper Lig, 1'i özel olmak üzere toplam 21 kez karşılaştığı Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez rakip olacak. Siyah-beyazlılar, Antalya temsilcisine karşı tamamı lig maçı olmak üzere oynadığı son 6 müsabakada üstünlük kuramadı. Söz konusu süreçte rakibine 2 kez kaybeden Kartal, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken Kocaelispor ile berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada tamamladı.

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlığı bulunuyor (AA)

KUPADA İLK RANDEVU

Beşiktaş ile Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşılaşacak. Çeyrek finalde karşılaşacak taraflar, yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

KUPA BAŞARILARI

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez mutlu sona ulaştı. Akdeniz ekibi, 2019-2020 sezonunda final oynama başarısı gösterdi. Alanyaspor, söz konusu finalde Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor ise ilk kez bu başarının peşinde.