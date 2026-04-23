Dolmabahçe'de yarı final heyecanı! Beşiktaş-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 20.45’te Tüpraş Stadı’nda başlayacak olan karşılaşma ATV’den yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyi kazanan takım yarı finale çıkacak ve Konyaspor ile eşleşecek. İşte muhtemel 11'ler...
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
ATV'DEN YAYINLANACAK
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği maç ATV ekranlarından seyircilerle buluşacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçını kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Oh.
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Ruan, Hadergjonaj, Ui-jo, Hagi, Güven Yalçın.
YENEN TAKIM KONYASPOR'UN RAKİBİ OLACAK
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken Kocaelispor ile berabere kaldı.
Beşiktaş, Alanyaspor'u elemesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.
KUPADA İLK RANDEVU
Beşiktaş, 20'si Süper Lig, 1'i özel olmak üzere toplam 21 kez karşılaştığı Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez rakip olacak. Siyah-beyazlılar, Antalya temsilcisine karşı tamamı lig maçı olmak üzere oynadığı son 6 müsabakada üstünlük kuramadı. Söz konusu süreçte rakibine 2 kez kaybeden Kartal, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.
TEK EKSİK KARTAL KAYRA YILMAZ
Beşiktaş'ta oynanacak Alanyaspor maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
KUPA BAŞARILARI
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez mutlu sona ulaştı. Akdeniz ekibi, 2019-2020 sezonunda final oynama başarısı gösterdi. Alanyaspor, söz konusu finalde Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor ise ilk kez bu başarının peşinde.