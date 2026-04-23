Arda Güler’den kötü haber! Real Madrid açıkladı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Arda Güler üzerinde yapılan tetkiklerin ardından, oyuncumuzun sağ bacağındaki biseps femoris kasında bir kas yaralanması olduğu tespit edildi" denildi.
Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan duyuruda, milli futbolcuya sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen tetkikler sonucunda sağ bacak arka adalesinde zedelenme tespit edildiği bildirildi.
Genç yıldız, bu sezon LaLiga'da oynanan 32 maçın tamamında süre alarak istikrarlı bir performans sergilemişti. Yaşanan sakatlık sonrası Arda Güler'in ilk kez bir lig maçında forma giyememe ihtimali gündeme geldi.