Arda Güler’den kötü haber! Real Madrid açıkladı

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 14:06 Son Güncelleme: 23 Nisan 2026 14:14 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Arda Güler üzerinde yapılan tetkiklerin ardından, oyuncumuzun sağ bacağındaki biseps femoris kasında bir kas yaralanması olduğu tespit edildi" denildi.