Süper Lig'de Noa Lang bombası: Ezeli rakip çok istiyor

Sarı-kırmızılıların bonservisini alma planı yapmadığı Hollandalı oyuncu için harekete geçen yönetim, önümüzdeki günlerde Napoli ile görüşmelere başlamayı planlıyor. Beşiktaş'ın, oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı konuşuluyor.

Yaz transfer döneminde kanat hattını baştan aşağı yenileme kararı alan Beşiktaş, çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların bu bölge için ilk hedefi devre arasında Galatasaray forması giyen ve performansıyla dikkat çeken Noa Lang.

Noa Lang için Beşiktaş devrede (AA)

BAŞKAN ADALI ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Lang'ın menajeriyle İstanbul'da bir araya gelerek ilk teması kurdu. Bu görüşmenin ardından İtalyan ekibiyle masaya oturma kararı alındı. Siyah-beyazlıların amacı, kariyerinin başında kısa süreli de olsa kulüp altyapısında yer alan Lang'ı yeniden takıma kazandırmak.

RASHİCA ÖRNEĞİ

Beşiktaş daha önce de, Galatasaray'da kiralık oynadıktan sonra bonservisi alınmayan Milot Rashica'yı kadrosuna katmıştı. Yönetimin, benzer bir hamleyi Lang transferinde de tekrarlamak istediği belirtiliyor.