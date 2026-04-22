Süper Lig'de Noa Lang bombası: Ezeli rakip çok istiyor
Kanat hattını yenilemek isteyen Beşiktaş, transferde rotasını Noa Lang’a çevirdi. Devre arasında Galatasaray forması giyen Hollandalı oyuncunun bonservisinin alınmaması üzerine harekete geçen siyah-beyazlılar, Napoli ile görüşmelere hazırlanıyor. Daha önce Milot Rashica transferinde benzer bir yol izleyen siyah-beyazlıların, kanat hattını Lang ile güçlendirmek istiyor.
Yaz transfer döneminde kanat hattını baştan aşağı yenileme kararı alan Beşiktaş, çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların bu bölge için ilk hedefi devre arasında Galatasaray forması giyen ve performansıyla dikkat çeken Noa Lang.
BEŞİKTAŞ NAPOLI İLE MASAYA OTURACAK
Sarı-kırmızılıların bonservisini alma planı yapmadığı Hollandalı oyuncu için harekete geçen yönetim, önümüzdeki günlerde Napoli ile görüşmelere başlamayı planlıyor. Beşiktaş'ın, oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı konuşuluyor.
BAŞKAN ADALI ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Lang'ın menajeriyle İstanbul'da bir araya gelerek ilk teması kurdu. Bu görüşmenin ardından İtalyan ekibiyle masaya oturma kararı alındı. Siyah-beyazlıların amacı, kariyerinin başında kısa süreli de olsa kulüp altyapısında yer alan Lang'ı yeniden takıma kazandırmak.
RASHİCA ÖRNEĞİ
Beşiktaş daha önce de, Galatasaray'da kiralık oynadıktan sonra bonservisi alınmayan Milot Rashica'yı kadrosuna katmıştı. Yönetimin, benzer bir hamleyi Lang transferinde de tekrarlamak istediği belirtiliyor.