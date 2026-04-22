Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Vali Sonel'in eşi için gözaltı kararı

Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklanırken eşi Handan Sonel hakkında gözaltı kararı verildi.

VALİ SONEL TUTUKLANDI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan Sonel, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tuncay Sonel, hakimlikteki sorgusunun ardından söz konusu 4 suçtan tutuklandı.