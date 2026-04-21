Kanarya kupa mesaisinde: Konyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, saat 20.30’da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Hakem Ozan Ergün'ün düdük çalacağı mücadele ATV’den canlı yayınlanacak. Öte yandan sarı lacivertlilerde Edson Alvarez ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.
MUHTEMEL 11'LER
- Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.
- Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail Yüksek, Kante, Talisca, Musaba, Kerem, Cherif.
İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU
Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasını 9 puanla 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, C Grubu'nda Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yı yendi. Konyaspor ise B Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puan topladı ve Samsunspor'un ardından averajla grubu 2. sırada bitirdi.
BERABERLİK OLURSA PENALTILAR
Kura çekimi sonrası yeşil-beyazlıların ev sahipliği yapacağı çeyrek final müsabakası tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Normal süre sonunda eşitliğin bozulmaması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi yapılacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, penaltı atışları sonucunda belli olacak.
LİGDE FARKLI GALİBİYET
Trendyol Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Kadıköy'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 4-0'lık skorla kazandı. İki ekip ligin 33. haftasında yeniden Konya'da karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler ile yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda 4. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar ilk olarak 2002-2003 sezonunda 2. turda eşleşirken, Konyaspor 1-0'lık skorla tur atlayan takım oldu. 2015-2016 sezonunda yarı finalde oynanan müsabakalarda Fenerbahçe, Konya'da 3-0 galip gelirken, evinde de 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmanın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ile Marco Asensio kadroda yer almazken, Dorgeles Nene de listeye dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin, Konyaspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:
"Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca ve Sidiki Cherif."
MAÇIN HAKEMİ OZAN ERGÜN
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe maçında hakem Ozan Ergün görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını, Murat Altan ve Mustafa Savranlar üstlenecek.