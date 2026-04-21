Kanarya kupa mesaisinde: Konyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasını 9 puanla 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, C Grubu'nda Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK'yı yendi. Konyaspor ise B Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puan topladı ve Samsunspor'un ardından averajla grubu 2. sırada bitirdi.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, saat 20.30'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu kritik mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları bugün başlıyor (İHA)

BERABERLİK OLURSA PENALTILAR

Kura çekimi sonrası yeşil-beyazlıların ev sahipliği yapacağı çeyrek final müsabakası tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Normal süre sonunda eşitliğin bozulmaması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi yapılacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, penaltı atışları sonucunda belli olacak.

LİGDE FARKLI GALİBİYET

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile Konyaspor arasında Kadıköy'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 4-0'lık skorla kazandı. İki ekip ligin 33. haftasında yeniden Konya'da karşılaşacak.

Fenerbahçe ligde oynadığı Çaykur Rizespor maçını unutup kupada bir üst tura yükselmek istiyor (İHA)



KUPADA 4. RANDEVU

Sarı-lacivertliler ile yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda 4. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar ilk olarak 2002-2003 sezonunda 2. turda eşleşirken, Konyaspor 1-0'lık skorla tur atlayan takım oldu. 2015-2016 sezonunda yarı finalde oynanan müsabakalarda Fenerbahçe, Konya'da 3-0 galip gelirken, evinde de 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmanın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ile Marco Asensio kadroda yer almazken, Dorgeles Nene de listeye dahil edilmedi.