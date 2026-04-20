Galatasaray'dan Noa Lang kararı: Napoli'ye dönecek

Galatasaray’ın ara transferde Napoli’den kiraladığı Noa Lang için karar netleşiyor. İddialara göre sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Galatasaray'ın Napoli'den ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekibin, sezon sonunda Hollandalı oyuncunun bonservisini alıp almayacağı merak konusuydu.

26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'daki geleceği hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Calcio Napoli 24'te yer alan habere göre; Galatasaray, Noa Lang'ın opsiyonu kullanmayacak ve oyuncu sezon bitiminde Napoli'ye geri dönecek.

Haberde yer alan diğer detaylarda; Galatasaray'ın Hollandalı oyuncunun bonservisini almaması; Napoli tarafında sürpriz bir karar olarak karşılandığı belirtiliyor.

Lang, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 14 maça çıkıp 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.