Sultanlar Ligi’nde Şampiyon VakıfBank oldu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali beşinci maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenen VakıfBank, seriyi 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE: 3-1 (MAÇ SONUCU)

1. SET: 23-25

2. SET: 29-27

3. SET: 25-20

4. SET: 24-19