2026 Dünya Kupası’nda dev heyecan! İşte en değerli 24 takım...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
2026 Dünya Kupası’nda dev heyecan! İşte en değerli 24 takım...

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvada boy gösterecek 48 takım netlik kazandı. Play-off turunda Romanya ve Kosova engellerini kayıpsız geçerek 24 yıllık hasrete son veren A Milli Futbol Takımımız, dev organizasyonun en değerli kadroları listesine damga vurdu. Futbol dünyasının kalbinin atacağı turnuva öncesi, piyasa değerlerine göre şekillenen en değerli 24 milli takım sıralamasında Türkiye’nin yeri de resmen belli oldu.

Dünya futbolunun en büyük sahnesi olan 2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda kritik bir eşikten geçen A Milli Takımımız, play-off mücadelelerinde sergilediği performansla tüm Türkiye'yi sokağa döktü.

Fotoğraf (Ahaber.com.tr-arşiv)Fotoğraf (Ahaber.com.tr-arşiv)

Sırasıyla Romanya ve Kosova'yı mağlup ederek adını 48 takım arasına yazdırmayı başaran millilerimiz, tam 24 yıl aradan sonra bu büyük heyecanda yer alma hakkı kazandı.

Fotoğraf (Ahaber.com.tr-arşiv)Fotoğraf (Ahaber.com.tr-arşiv)

DEVLER SAHNESİNDE PİYASA DEĞERİ RÜZGARI

Turnuvanın başlamasına kısa bir süre kala, mücadele edecek 48 takım arasından en değerli 24 milli takım belirlendi.

Genç yetenekleri ve Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen yıldızlarıyla kadro derinliğini artıran Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu sıralamada üst sıralarda yer bularak dikkatleri üzerine çekti. Listenin zirvesinde yer alan devlerle rekabet etmeye hazırlanan millilerimiz, piyasa değerleriyle turnuvanın en iddialı "gizli favorilerinden" biri olarak gösteriliyor.

Fotoğraf (Ahaber.com.tr-arşiv)Fotoğraf (Ahaber.com.tr-arşiv)

İŞTE DÜNYA KUPASI'NIN EN DEĞERLİ TAKIMLARI

48 takımın yer alacağı genişletilmiş formatla ilk kez düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda, kadro değerleri şampiyonluk yolundaki güç dengelerini de gözler önüne seriyor.

Fotoğraf (Ahaber.com.tr-arşiv)Fotoğraf (Ahaber.com.tr-arşiv)

Listenin başında yer alan ülkeler kupanın en büyük adayları olarak gösterilirken, A Milli Takımımız da sahip olduğu yüksek kadro değeriyle en değerli 24 takım arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

1- İngiltere | 1.62 milyar euro

2- Fransa | 1.36 milyar euro

3- İspanya | 1.31 milyar euro

4- Portekiz | 864.5 milyon euro

5- Brezilya | 778.5 milyon euro

6- Almanya | 773.5 milyon euro

7- Hollanda | 766 milyon euro

8- Arjantin | 761.2 milyon euro

9- Belçika | 534.2 milyon euro

10- Norveç | 594 milyon euro

11- Senegal | 474 milyon euro

12- Fas | 456 milyon euro

13- Türkiye | 440.2 milyon euro

14- Fildişi Sahili | 425.9 milyon euro

15- Ekvador | 366.7 milyon euro

16- Uruguay | 366.4 milyon euro

17- İsveç | 363.9 milyon euro

18- ABD | 356.7 milyon euro

19- İsviçre | 322.1 milyon euro

20- Kolombiya | 300 milyon euro

21- Hırvatistan | 282.3 milyon euro

22- Japonya | 264.2 milyon euro

23- Avusturya | 263.4 milyon euro

24- Cezayir | 227.75 milyon euro

