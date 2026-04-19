2026 Dünya Kupası’nda dev heyecan! İşte en değerli 24 takım...
ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvada boy gösterecek 48 takım netlik kazandı. Play-off turunda Romanya ve Kosova engellerini kayıpsız geçerek 24 yıllık hasrete son veren A Milli Futbol Takımımız, dev organizasyonun en değerli kadroları listesine damga vurdu. Futbol dünyasının kalbinin atacağı turnuva öncesi, piyasa değerlerine göre şekillenen en değerli 24 milli takım sıralamasında Türkiye’nin yeri de resmen belli oldu.
Dünya futbolunun en büyük sahnesi olan 2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda kritik bir eşikten geçen A Milli Takımımız, play-off mücadelelerinde sergilediği performansla tüm Türkiye'yi sokağa döktü.
Sırasıyla Romanya ve Kosova'yı mağlup ederek adını 48 takım arasına yazdırmayı başaran millilerimiz, tam 24 yıl aradan sonra bu büyük heyecanda yer alma hakkı kazandı.
DEVLER SAHNESİNDE PİYASA DEĞERİ RÜZGARI
Turnuvanın başlamasına kısa bir süre kala, mücadele edecek 48 takım arasından en değerli 24 milli takım belirlendi.
Genç yetenekleri ve Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen yıldızlarıyla kadro derinliğini artıran Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu sıralamada üst sıralarda yer bularak dikkatleri üzerine çekti. Listenin zirvesinde yer alan devlerle rekabet etmeye hazırlanan millilerimiz, piyasa değerleriyle turnuvanın en iddialı "gizli favorilerinden" biri olarak gösteriliyor.