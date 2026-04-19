2026 Dünya Kupası’nda dev heyecan! İşte en değerli 24 takım...

Listenin başında yer alan ülkeler kupanın en büyük adayları olarak gösterilirken, A Milli Takımımız da sahip olduğu yüksek kadro değeriyle en değerli 24 takım arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

1- İngiltere | 1.62 milyar euro



2- Fransa | 1.36 milyar euro



3- İspanya | 1.31 milyar euro



4- Portekiz | 864.5 milyon euro



5- Brezilya | 778.5 milyon euro



6- Almanya | 773.5 milyon euro



7- Hollanda | 766 milyon euro



8- Arjantin | 761.2 milyon euro



9- Belçika | 534.2 milyon euro



10- Norveç | 594 milyon euro



11- Senegal | 474 milyon euro



12- Fas | 456 milyon euro



13- Türkiye | 440.2 milyon euro



14- Fildişi Sahili | 425.9 milyon euro



15- Ekvador | 366.7 milyon euro



16- Uruguay | 366.4 milyon euro



17- İsveç | 363.9 milyon euro



18- ABD | 356.7 milyon euro



19- İsviçre | 322.1 milyon euro



20- Kolombiya | 300 milyon euro



21- Hırvatistan | 282.3 milyon euro



22- Japonya | 264.2 milyon euro



23- Avusturya | 263.4 milyon euro



24- Cezayir | 227.75 milyon euro