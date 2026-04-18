Zaragoza’da dev derbi! EuroLeague Women’da zirve Türk takımlarının
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
EuroLeague Women Final Six’te Türk basketbolu tarihi bir başarıya imza attı. Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. İki temsilci, Zaragoza’da oynanacak finalde şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
İspanya'nın Zaragoza kentindeki EuroLeague Women Final Six yarı finalinde günün ilk maçında Fenerbahçe Opet, Spar Girona ile karşılaştı. Maç sonunda rakibini 76-59 mağlup eden sarı-lacivertli takım adını tarihinde 7'nci kez finale yazdırdı.
Yarı finalde günün ikinci maçında ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanyol rakibi Casademont Zaragoza'yı 63-56 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.
İki Türk ekibi Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasındaki final mücadelesi 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.