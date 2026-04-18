Zaragoza’da dev derbi! EuroLeague Women’da zirve Türk takımlarının

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 00:17 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

EuroLeague Women Final Six’te Türk basketbolu tarihi bir başarıya imza attı. Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. İki temsilci, Zaragoza’da oynanacak finalde şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.