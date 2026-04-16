Fenerbahçe ile Galatasaray finalde rakip olabilir

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 10:55 ahaber.com.tr Haber Merkezi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6’lı Final’de Türk temsilcileri Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı final maçlarını kazanmaları halinde finalde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Opet, Spar Girona ile 18.30’da; Galatasaray ise Casademont Zaragoza ile 21.30’da oynayacak.