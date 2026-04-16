Adem Bona'lı 76ers NBA play-off'larına yükseldi!

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 10:26 ahaber.com.tr Haber Merkezi

NBA’de play-in heyecanı tüm hızıyla sürerken, milli gururumuz Adem Bona'nın takımı Philadelphia 76ers play-off biletini kaptı. Batı’da ise Stephen Curry önderliğindeki Golden State Warriors, Los Angeles Clippers’ı saf dışı bırakarak umutlarını bir sonraki maça taşıdı.