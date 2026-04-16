Adem Bona'lı 76ers NBA play-off'larına yükseldi!
NBA’de play-in heyecanı tüm hızıyla sürerken, milli gururumuz Adem Bona'nın takımı Philadelphia 76ers play-off biletini kaptı. Batı’da ise Stephen Curry önderliğindeki Golden State Warriors, Los Angeles Clippers’ı saf dışı bırakarak umutlarını bir sonraki maça taşıdı.
Milli basketbolcu Adem Bona'nın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, konuk ettiği Orlando Magic'i 109-97 yenerek Doğu Konferansı play-off'larında 7. sırayı garantiledi.
Play-off'a yükselen 76ers'ta Tyrese Maxey 31 sayı, VJ Edgecombe ise 19 sayı ve 11 ribaunt kaydetti.
76ers'ta milli oyuncu Adem Bona ise maçı 2 sayı, 3 ribaunt ve 3 blokla tamamladı.
Magic'te Desmond Bane ise 34 sayı atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.
WARRİORS, CLİPPERS'I 126-121 YENDİ
NBA play-in maçında, Batı Konferansı'nda normal sezonu 10. sırada tamamlayan Golden State Warriors deplasmanda sezonu 9. sırada bitiren Los Angeles Clippers'ı 126-121 yenerek NBA'in play-in turnuvasında bir üst tura yükseldi.
Warriors'ta Stephen Curry, 35 sayı atarken Clippers'ta ise Bennedict Mathurin, 23 kaydetti.
Warriors, bir üst turda Phoenix Suns'ı yenerse Batı Konferansı'nda 8. sırayı alacak.