UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk yarı finalistler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları bugün oynanan iki mücadeleyle başladı. Rakiplerini eleyen Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain yarı finale yükselen ilk takımlar oldu.
İspanya temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta Atletico Madrid, evinde Barcelona'yı konuk etti. Riyadh Air Metropolitano'da TSİ 22.00'de başlayan mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetti.
İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-0 kazanan Atletico Madrid, rövanşta Barcelona'ya 2-1 mağlup olmasına karşın toplamda 3-2'lik skorla yarı finale yükseldi. Barcelona'nın gollerini 4'üncü dakikada Lamine Yamal ve 24'üncü dakikada Ferran Torres kaydetti.
Atletico Madrid'in golü ise 31'inci dakikada Ademola Lookman'dan geldi. Mücadelenin 79'uncu dakikasında Barcelona'da Eric Garcia kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından yarı finale yükselen Atletico Madrid, Arsenal - Sporting eşleşmesinden galip gelen takımla kozlarını paylaşacak.