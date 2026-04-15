UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk yarı finalistler belli oldu

PSG, LIVERPOOL'U ANFIELD'DA DA GEÇTİ

Gecenin aynı saatte başlayan bir diğer karşılaşmasında ise İngiliz ekibi Liverpool, sahasında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçta İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çaldı.

İlk maçta evinde Liverpool'u 2-0 mağlup eden PSG, rövanş karşılaşmasını da 2-0 kazanarak toplamda 4-0'lık skorla adını yarı finale yazdırdı. PSG'nin gollerini 72'nci ve 90+1'inci dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti.