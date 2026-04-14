Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2026 ZTK çeyrek final maç programı
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final takvimi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun programına göre tek maç eleme usulüyle oynanacak karşılaşmalar 21 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un yer alacağı mücadelelerde kazanan takımlar yarı finale yükselecek.
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
TFF'nin açıkladığı programa göre Türkiye Kupası çeyrek final maçları üç gün içinde tamamlanacak. Dört karşılaşmanın ardından yarı finale yükselen takımlar netleşecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı
|Tarih
|Saat
|Karşılaşma
|21 Nisan 2026
|20:30
|TÜMOSAN Konyaspor – Fenerbahçe
|22 Nisan 2026
|20:30
|Galatasaray – Gençlerbirliği
|23 Nisan 2026
|18:45
|Samsunspor – Trabzonspor
|23 Nisan 2026
|20:45
|Beşiktaş – Alanyaspor
Bu turda tüm karşılaşmalar tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Maçı kazanan takımlar doğrudan yarı finale yükselerek kupaya bir adım daha yaklaşacak.
SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI
17 Nisan 2026 Cuma
20.00 – Antalyaspor – Konyaspor
20.00 – Fenerbahçe – Rizespor
18 Nisan 2026 Cumartesi
14.30 – Fatih Karagümrük – Eyüpspor
17.00 – Kocaelispor – Göztepe
20.00 – Gençlerbirliği – Galatasaray
19 Nisan 2026 Pazar
14.30 – Kasımpaşa – Alanyaspor
17.00 – Samsunspor – Beşiktaş
20.00 – Trabzonspor – Başakşehir
20 Nisan 2026 Pazartesi
20.00 – Gaziantep FK – Kayserispor
SIK SORULAN SORULAR (SSS)
Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Karşılaşmalar 21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final sistemi nasıl?
Tüm maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanıyor.
Yarı finale hangi takımlar çıkacak?
Dört eşleşmenin kazananları doğrudan yarı final biletini alacak.