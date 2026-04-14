Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2026 ZTK çeyrek final maç programı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2026 ZTK çeyrek final maç programı

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final takvimi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun programına göre tek maç eleme usulüyle oynanacak karşılaşmalar 21 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un yer alacağı mücadelelerde kazanan takımlar yarı finale yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşamasına sayılı günler kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merakla beklenen çeyrek final programını duyurdu. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak turda kazanan ekipler yarı finale yükselecek. Kritik karşılaşmalar 21–23 Nisan 2026 tarihleri arasında futbolseverlerle buluşacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı 21 Nisan’da başlıyor.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı 21 Nisan’da başlıyor.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF'nin açıkladığı programa göre Türkiye Kupası çeyrek final maçları üç gün içinde tamamlanacak. Dört karşılaşmanın ardından yarı finale yükselen takımlar netleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı

TarihSaatKarşılaşma
21 Nisan 202620:30TÜMOSAN Konyaspor – Fenerbahçe
22 Nisan 202620:30Galatasaray – Gençlerbirliği
23 Nisan 202618:45Samsunspor – Trabzonspor
23 Nisan 202620:45Beşiktaş – Alanyaspor

Bu turda tüm karşılaşmalar tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Maçı kazanan takımlar doğrudan yarı finale yükselerek kupaya bir adım daha yaklaşacak.

Kupada çeyrek final maçlarının ardından yarı finalistler belli olacak.Kupada çeyrek final maçlarının ardından yarı finalistler belli olacak.

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

17 Nisan 2026 Cuma

20.00 – Antalyaspor – Konyaspor

20.00 – Fenerbahçe – Rizespor

18 Nisan 2026 Cumartesi

14.30 – Fatih Karagümrük – Eyüpspor

17.00 – Kocaelispor – Göztepe

20.00 – Gençlerbirliği – Galatasaray

Çeyrek finalde kazanan takımlar doğrudan yarı finale yükselecek.Çeyrek finalde kazanan takımlar doğrudan yarı finale yükselecek.

19 Nisan 2026 Pazar

14.30 – Kasımpaşa – Alanyaspor

17.00 – Samsunspor – Beşiktaş

20.00 – Trabzonspor – Başakşehir

20 Nisan 2026 Pazartesi

20.00 – Gaziantep FK – Kayserispor

SIK SORULAN SORULAR (SSS)

Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Karşılaşmalar 21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final sistemi nasıl?

Tüm maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanıyor.

Yarı finale hangi takımlar çıkacak?

Dört eşleşmenin kazananları doğrudan yarı final biletini alacak.

