Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2026 ZTK çeyrek final maç programı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı 21 Nisan’da başlıyor.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF'nin açıkladığı programa göre Türkiye Kupası çeyrek final maçları üç gün içinde tamamlanacak. Dört karşılaşmanın ardından yarı finale yükselen takımlar netleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı

Tarih Saat Karşılaşma 21 Nisan 2026 20:30 TÜMOSAN Konyaspor – Fenerbahçe 22 Nisan 2026 20:30 Galatasaray – Gençlerbirliği 23 Nisan 2026 18:45 Samsunspor – Trabzonspor 23 Nisan 2026 20:45 Beşiktaş – Alanyaspor

Bu turda tüm karşılaşmalar tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Maçı kazanan takımlar doğrudan yarı finale yükselerek kupaya bir adım daha yaklaşacak.