Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası

Yeni Malatyaspor, FIFA Disiplin Komitesi kararıyla 6 puan silme cezası aldı. Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasına göre ceza bir dosya kapsamında verildi.

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yeni Malatyaspor'a bir dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Malatya temsilcisi, Kırmızı Grup'ta -52 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.

