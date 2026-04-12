Sivasspor, yarın İstanbulspor'u konuk edecek

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek. Kırmızı-beyazlı ekipte, İstanbulspor maçı öncesinde Rey Manaj, Charis Charisis ve Emirhan Başyiğit'in sakatlığı bulunuyor. Sivasspor, ligde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 50 puanla 9. sırada yer alıyor. Bu sezon 9 galibiyet, 13 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor ise 40 puanla 16. sırada bulunuyor.