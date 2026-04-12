Çin'de Türklerin destanı: 2 altın 1 bronz madalya
Çin’in Leshan kentinde 10-12 Nisan’da düzenlenen Karate One Premier League turnuvasında Türkiye büyük başarı elde etti. 60 ülkeden 333 sporcunun katıldığı organizasyonda millilerimiz 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye'nin göğsünü kabartan haber Çin'den geldi. 10-12 Nisan tarihlerinde Leshan kentinde düzenlenen Karate One Premier Lig müsabakalarında ay-yıldızlı fırtına esti. 60 ülkeden 333 sporcunun ter döktüğü dev organizasyonda Milli Takımımız, rakiplerini adeta mindere gömerek tarihi bir başarıya imza attı.
Çin'in Leshan kentinde gerçekleştirilen dev turnuvada Türkiye, final müsabakalarında gösterdiği üstün performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. İki altın ve iki bronz madalya için kıyasıya bir mücadele veren millilerimiz, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti.
İşte Türkiye'nin gücünü Çin'de gösteren o kahramanlar
- Erkek Ferdi Kumite -60 Kg: Rakiplerine minderi dar eden Nuri Kılıç, muhteşem bir performansla ALTIN madalyayı boynuna taktı
- Erkek Ferdi Kumite -75 Kg: Çin'de Enes Bulut fırtınası! Üstün tekniğiyle rakiplerini saf dışı bırakan Enes Bulut, ALTIN madalyanın sahibi olarak İstiklal Marşımızı gururla okuttu
- Kadın Ferdi Kumite -61 Kg: Başarılı sporcumuz Fatma Naz Yenen, zorlu rakipleri karşısında gösterdiği efsanevi mücadeleyle bronz madalya kazanarak bayrağımızı dalgalandırdı
DEVLETİN DESTEĞİ MİLLİLERLE BERABER
Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği kilometrelerce ötede, Çin'de de millilerimizle beraberdi. Çengdu Başkonsolosu Uğur Öztürk müsabakalar boyunca kafilemizi yalnız bırakmazken, Büyükelçi Selçuk Ünal'dan da tebrik telefonu gecikmedi.
Büyükelçi Ünal, kafile başkanımız ve madalya kazanan şampiyonlarımızla bizzat görüşerek Türkiye'nin haklı gururunu, devletimizin selamını ve tebriklerini iletti.