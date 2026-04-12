Çin'de Türklerin destanı: 2 altın 1 bronz madalya

Türkiye'nin göğsünü kabartan haber Çin'den geldi. 10-12 Nisan tarihlerinde Leshan kentinde düzenlenen Karate One Premier Lig müsabakalarında ay-yıldızlı fırtına esti. 60 ülkeden 333 sporcunun ter döktüğü dev organizasyonda Milli Takımımız, rakiplerini adeta mindere gömerek tarihi bir başarıya imza attı.

Çin'in Leshan kentinde gerçekleştirilen dev turnuvada Türkiye, final müsabakalarında gösterdiği üstün performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. İki altın ve iki bronz madalya için kıyasıya bir mücadele veren millilerimiz, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti.

İşte Türkiye'nin gücünü Çin'de gösteren o kahramanlar Erkek Ferdi Kumite -60 Kg: Rakiplerine minderi dar eden Nuri Kılıç, muhteşem bir performansla ALTIN madalyayı boynuna taktı

Erkek Ferdi Kumite -75 Kg: Çin'de Enes Bulut fırtınası! Üstün tekniğiyle rakiplerini saf dışı bırakan Enes Bulut, ALTIN madalyanın sahibi olarak İstiklal Marşımızı gururla okuttu

Kadın Ferdi Kumite -61 Kg: Başarılı sporcumuz Fatma Naz Yenen, zorlu rakipleri karşısında gösterdiği efsanevi mücadeleyle bronz madalya kazanarak bayrağımızı dalgalandırdı

DEVLETİN DESTEĞİ MİLLİLERLE BERABER

Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği kilometrelerce ötede, Çin'de de millilerimizle beraberdi. Çengdu Başkonsolosu Uğur Öztürk müsabakalar boyunca kafilemizi yalnız bırakmazken, Büyükelçi Selçuk Ünal'dan da tebrik telefonu gecikmedi.