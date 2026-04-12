Aydın'daki bir evde klima motoru patladı: 1 ölü 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yangında 28 yaşındaki Arda Umut Balıkçı yaşamını yitirirken, annesi Zehra Puyan (70) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi 2257 Sokak'ta bir apartmanın birinci katında patlama sonrası yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında oğluyla yaşayan Zehra Puyan (70) yaralandı. Puyan'ın zihinsel engelli oğlu Arda Umut Balıkçı'nın (28) ise cansız bedenine ulaşıldı. Puyan, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının klima motorunun patlaması sonucu çıktığının değerlendirildiği belirtildi.