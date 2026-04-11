Pakistan ve İran hattında yeni dönem: Batı’nın ikiyüzlü politikası deşifre oldu

İslam dünyasının merkezi konumundaki Pakistan'da kritik bir diplomasi hareketliliği yaşanırken, bölgesel dengeleri etkileyecek önemli gelişmeler gündeme geldi.

Pakistan ile İran arasındaki uzun yıllara dayanan rekabet, yerini arabuluculuk temelli yeni bir sürece bırakırken, A Haber'e konuşan tarihçi-yazar İsmail Öz, küresel güçlerin stratejik hamlelerini değerlendirdi. Pakistan'da eğitim kurumlarının tatil edildiği ve İran heyetinin karşılandığı bu hassas süreçte, Batı'nın bölgeye yönelik politikaları ve Gazze'deki insani kriz de analiz edildi

İRAN'IN "DEVRİM İHRACI" VE PAKİSTAN HATTINDAKİ VEKALET SAVAŞLARI

Pakistan ve İran arasındaki tarihsel gerilimin derinliklerine inen İsmail Öz, "Yani bir kere tabii ki burada aslında biz Pakistan ve İran arasında da aslında uzun bir dönemdir sürekli değişik rekabetler görüyoruz, değil mi? Yani Pakistan içerisinde de çok ciddi bir şekilde bir Şii nüfus barındırdığını, dolayısıyla İran'ın kendi toplumsal tarafıyla değerlendirdiğinizde ve yine İran'ın aslında ta devrimden bu tarafa bunu bir devrim ihracı mantığıyla değerlendirdiğinizde kendi inançdaşlarını veya mezhepdaşları üzerinden bir proksi olarak, bir vekalet zemini olarak değerlendirip aslında Pakistan'a dönük de çok fazlaca birtakım girişimleri olduğunu da biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu rekabetin bölgedeki etkilerine değinen Öz, sürecin Pakistan ve İran arasındaki tarihsel kırılmayı yumuşatabilecek bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.