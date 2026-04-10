TFF açıkladı: İhlaller sonrası sevk kararları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig 27. hafta erteleme maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Samsunspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hukuk Müşavirliği'nce 10.04.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1-GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 08.04.2026 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 08.04.2026 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu THORSTEN FINK 'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 07.04.2026 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü futbolcusu RAHKIM CHAADAEV 'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ARCA ÇORUM FK Kulübü'nün 07.04.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK - SİPAY BODRUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 08.04.2026 tarihinde oynanan EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR - SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Kulübü'nün 08.04.2026 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 7/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Kulübü görevlisi MUHAMMET KIZILDAĞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- ESENLER EROKSPOR Kulübü teknik sorumlusu OSMAN ÖZKÖYLÜ'nün 09.04.2026 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



10- İSKENDERUNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.04.2026 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü'nün 08.04.2026 tarihinde oynanan KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.04.2026 tarihinde oynanan SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR - BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 08.04.2026 tarihinde oynanan SULTAN SU İNEGÖLSPOR-SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü Başkanı KANİ ADEMOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü idarecisi RIDVAN ÜNLÜTEKİN 'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü görevlisi YAVUZ MEMİŞ 'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 10.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü görevlisi YUSUF ÇETİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü görevlisi KENAN YAR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14-SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 08.04.2026 tarihinde oynanan SULTAN SU İNEGÖLSPOR-SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Kulübü idarecisi ESER AĞCABAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Kulübü idarecisi MELİH EMİROĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Kulübü idarecisi MEHMET ASLAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR Kulübü görevlisi EMRE TATAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.