Cimbom çok kritik virajda | Göztepe-Galatasaray maçında muhtemel 11'ler

Hafta sonu deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşayan Galatasaray, Göztepe karşısında galip ayrılıp, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile puan farkını artırmak istiyor.

Ligde sarı-kırmızılılar 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle adlığı 64 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. İzmir ekibi ise 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

Göztepe ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 63 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 38 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 defa sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 102 golüne, İzmir temsilcisi 46 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı. GALATASARAY LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 27 müsabakada hücumda etkili performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, geride kalan haftalarda rakip fileleri 63 kez havalandırdı ve bu alanda zirvede yer alıyor. Ligin en çok gol atan takımı olan Aslan, 27 maçın 24'ünde gol kaydetti.

İki ekip defans konusunda Süper Lig'de adından söz ettiriyor (İHA)



LİGİN EN AZ GOL YİYEN İKİ TAKIMI RAKİP OLACAK

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda savunmada en iyi performans gösteren iki takımı, İzmir'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Göztepe, ligde çıktıkları 27 müsabakada kalesinde 20'şer gol gördü ve ligin en az gol yiyen takımları olarak yer alıyor.



EKSİKLER

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen sakatlığından dolayı, Abdülkerim Bardakcı da kırmızı kart cezasından dolayı Göztepe maçında forma giyemeyecek. Gabriel Sara'nın durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Leroy Sane de Teknik Direktör Okan Buruk'tan görev bekleyecek.



ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK

Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi Melih Aldemir olacak.