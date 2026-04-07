Romanya teknik direktörü Mircea Lucescu hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Romanya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, A Milli Takım ile oynanan karşılaşmanın ardından geçirdiği ciddi sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Maç sonrası iki kez kalp krizi geçiren deneyimli teknik adam, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle üç kez hayata döndürülmesine rağmen kaldırıldığı yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti.

Romanya futbolunun ve Avrupa futbolunun önemli teknik direktörlerinden Mircea Lucescu hayatını kaybetti. Galatasaray ve Beşiktaş'ta da teknik direktörlük yapan deneyimli çalıştırıcı, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi.

SAĞLIK SORUNLARI SONRASI YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Mircea Lucescu, mart ayının son günlerinde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Bükreş Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan deneyimli teknik direktörün kalp ritim bozukluğu yaşadığı açıklanmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada, gece saatlerinde kalbindeki ritim bozukluğunun arttığı ve uygulanan tedaviye yanıt vermediği belirtilmişti. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Lucescu yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

ROMANYA BASINI DURUMU DUYURMUŞTU

Romanya basınında yayımlanan haberlerde ise 29 Mart'tan itibaren tedavi altında olan Lucescu'nun durumunun giderek kötüleştiği ve beyin ölümünün gerçekleştiği yönünde iddialar yer almış, ailesinin vereceği kararın beklendiği ifade edilmişti. Kısa süre sonra yapılan açıklamada deneyimli teknik direktörün hayatını kaybettiği duyuruldu.

TFF'DEN MİRCEA LUCESCU İÇİN TAZİYE MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden eski teknik direktör Mircea Lucescu için şu taziye mesajını paylaştı:

"A Milli Takımımızın ve Romanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, kalbiyle ilgili yaşadığı bir dizi rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

34 yaşında başladığı antrenörlük kariyerinde elde ettiği başarılarla dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında 3. sırayı alan Rumen çalıştırıcı, ülkemizde görev yaptığı dönemde Galatasaray ile 2000 yılında UEFA Süper Kupası ve 2001/02 sezonunda Süper Lig Şampiyonluğu'nu kazanmış, ertesi sezon da Beşiktaş'ın kuruluşunun 100. yılında siyah-beyazlı ekibi Süper Lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Ülkesi Romanya'da ve İtalya'da çeşitli takımlarda görev yapan, Ukrayna ve Rusya'da da çalışan Rumen teknik adam, 2017-2019 yılları arasında A Milli Takımımızın teknik direktörlüğünü üstlendi. Onun kılavuzluğunda önemli çalışmalara imza atan A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ederken, oyuncularımızdan Can Kahveci, Merih Demiral, Mert Müldür ve Zeki Çelik ilk kez A Milli formayı giyme şansı veren teknik direktör oldu.

2024 yılından bu yana Romanya Milli Takımı'nda ikinci dönemini geçiren Rumen çalıştırıcı, sağlık durumu iyi olmamasına rağmen Türkiye ile Romanya arasında 26 Mart'ta İstanbul'da oynanan 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında rakip takımın başında sahaya çıkmıştı. Mircea Lucescu, bu karşılaşmayla milli takımlar düzeyinde en yaşlı aktif teknik direktör unvanını kazanmıştı.

Rumen çalıştırıcı, Romanya'nın Slovakya ile 31 Mart'ta oynayacağı özel maç öncesinde takımı ile yaptığı bir toplantı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, taburcu olacağı gün kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu belirtir, ailesine, yakınlarına, Romanya Futbol Federasyonu'na, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine başsağlığı dileriz.

Sayın Mircea Lucescu'nun Türk futboluna gerek millî takım gerekse kulüp düzeyinde yapmış olduğu katkılar hiçbir zaman unutulmayacak ve daima saygıyla anılacaktır."

KULÜPLERDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

Fenerbahçe

Fenerbahçe SK sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başsağlığı dileriz. Ülkemizde A Milli Futbol Takımımızda, Beşiktaş ve Galatasaray'da teknik direktörlük yapmış olan Mircea Lucescu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mircea Lucescu'nun kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Beşiktaş

Beşiktaş JK ise paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

"Eski teknik direktörümüz, 100. yılımızdaki şampiyonluğumuzun mimarı Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Seni hiçbir zaman unutmayacağız Lucescu, huzur içinde uyu. Elveda Luce."

Galatasaray

Galatasaray SK tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Kazandırdığı UEFA Süper Kupa ile ülkemize bir Avrupa kupası daha getiren ve 15. şampiyonluğumuzda takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mircea Lucescu'nun ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Lucescu."

Trabzonspor

Trabzonspor ise yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bir dönem A Millî Futbol Takımımızın da teknik direktörlüğünü yapan Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Lucescu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

MİRCEA LUCESCU KİMDİR?

Mircea Lucescu, 29 Temmuz 1945'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te doğdu. Futbolculuk kariyerinde Dinamo Bükreş forması giyen Lucescu, bu kulüple 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Aktif futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yönelen Lucescu, Avrupa'nın farklı liglerinde görev yaptı ve önemli başarılar elde etti.

AVRUPA'DA KAZANDIĞI ÖNEMLİ BAŞARILAR

Mircea Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde birçok kupa kazandı. Özellikle Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla tanındı.

  • Galatasaray ile UEFA Süper Kupa şampiyonluğu
  • Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası
  • Shakhtar Donetsk ile 8 Ukrayna Ligi şampiyonluğu
  • Dinamo Kiev ile Ukrayna Ligi şampiyonluğu

TÜRKİYE YILLARI: GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ

Mircea Lucescu'nun kariyerinde Türkiye'nin ayrı bir yeri vardı. 2000 yılında Galatasaray'ın başına geçen Lucescu, Real Madrid'e karşı kazanılan UEFA Süper Kupa zaferinde takımın teknik direktörüydü. Bu başarı, Türk futbol tarihindeki önemli Avrupa kupalarından biri olarak kabul edildi.

Deneyimli teknik adam Türkiye'de ayrıca Beşiktaş'ta da görev yaptı ve lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktörler arasında yer aldı.

KARİYERİNDE BİRÇOK ÖDÜL KAZANDI

ÖdülYıl
Romanya Yılın Teknik Direktörü2004, 2010, 2012, 2014, 2021
Ukrayna Yılın Teknik Direktörü2006, 2008, 2014
Romanya On Yılın Teknik Direktörü2013

Mircea Lucescu, uzun yıllara yayılan kariyerinde farklı ülkelerde görev yaptı ve birçok futbolcunun gelişiminde rol oynadı. Disiplinli yaklaşımı ve taktik anlayışıyla tanınan Lucescu, Avrupa futbolunun saygı duyulan teknik direktörlerinden biri olarak anılıyordu.

