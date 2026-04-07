Romanya futbolunun ve Avrupa futbolunun önemli teknik direktörlerinden Mircea Lucescu hayatını kaybetti. Galatasaray ve Beşiktaş'ta da teknik direktörlük yapan deneyimli çalıştırıcı, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, gece saatlerinde kalbindeki ritim bozukluğunun arttığı ve uygulanan tedaviye yanıt vermediği belirtilmişti. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Lucescu yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Tedavi sürecinde sağlık durumunun kötüleştiği açıklandı

ROMANYA BASINI DURUMU DUYURMUŞTU

Romanya basınında yayımlanan haberlerde ise 29 Mart'tan itibaren tedavi altında olan Lucescu'nun durumunun giderek kötüleştiği ve beyin ölümünün gerçekleştiği yönünde iddialar yer almış, ailesinin vereceği kararın beklendiği ifade edilmişti. Kısa süre sonra yapılan açıklamada deneyimli teknik direktörün hayatını kaybettiği duyuruldu.

TFF'DEN MİRCEA LUCESCU İÇİN TAZİYE MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden eski teknik direktör Mircea Lucescu için şu taziye mesajını paylaştı:

"A Milli Takımımızın ve Romanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, kalbiyle ilgili yaşadığı bir dizi rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

34 yaşında başladığı antrenörlük kariyerinde elde ettiği başarılarla dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında 3. sırayı alan Rumen çalıştırıcı, ülkemizde görev yaptığı dönemde Galatasaray ile 2000 yılında UEFA Süper Kupası ve 2001/02 sezonunda Süper Lig Şampiyonluğu'nu kazanmış, ertesi sezon da Beşiktaş'ın kuruluşunun 100. yılında siyah-beyazlı ekibi Süper Lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Ülkesi Romanya'da ve İtalya'da çeşitli takımlarda görev yapan, Ukrayna ve Rusya'da da çalışan Rumen teknik adam, 2017-2019 yılları arasında A Milli Takımımızın teknik direktörlüğünü üstlendi. Onun kılavuzluğunda önemli çalışmalara imza atan A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ederken, oyuncularımızdan Can Kahveci, Merih Demiral, Mert Müldür ve Zeki Çelik ilk kez A Milli formayı giyme şansı veren teknik direktör oldu.

2024 yılından bu yana Romanya Milli Takımı'nda ikinci dönemini geçiren Rumen çalıştırıcı, sağlık durumu iyi olmamasına rağmen Türkiye ile Romanya arasında 26 Mart'ta İstanbul'da oynanan 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında rakip takımın başında sahaya çıkmıştı. Mircea Lucescu, bu karşılaşmayla milli takımlar düzeyinde en yaşlı aktif teknik direktör unvanını kazanmıştı.

Rumen çalıştırıcı, Romanya'nın Slovakya ile 31 Mart'ta oynayacağı özel maç öncesinde takımı ile yaptığı bir toplantı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, taburcu olacağı gün kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu belirtir, ailesine, yakınlarına, Romanya Futbol Federasyonu'na, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine başsağlığı dileriz.

Sayın Mircea Lucescu'nun Türk futboluna gerek millî takım gerekse kulüp düzeyinde yapmış olduğu katkılar hiçbir zaman unutulmayacak ve daima saygıyla anılacaktır."