Zirvede kartlar yeniden dağılıyor: Okan Buruk'tan hatalar zinciri

Trabzonspor evinde Galatasaray'ı devirerek şampiyonluğa bir adım yaklaştı (AA)

UĞURCAN'A TEPKİ

Trabzonsporlu taraftarlar, maç boyunca Galatasaray'ın kalesini koruyan eski kaptanları Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, Uğurcan'ı her topla buluştuğunda ıslıkladı.

Spor yazarları Trabzonspor'un kritik galibiyetini değerlendirdi.

ÖMER ÜRÜNDÜL - TRABZONSPOR ÇOK DİRENÇLİYDİ

Dün gece Trabzon'da futbol seviyesi vasatı aşmayan ama mücadele ve heyecan dolu yüksek bir maç izledik. Galatasaray maça erken yediği golle adete yenik başladı. Ondan sonra da devre sonuna kadar da oyunu bir türlü kontrol altına alamadı. Bunun en önemli nedeni Trabzon savunmasını çıkışlarda hataya zorlayacak alışılmış ön alan baskılarını uygulayamayışıydı. Bunun 2 nedeni vardı. İcardi'nin ayakta duracak hali yok. Tabi ki Osimhen'in öndeki pres gücü aranıyordu. İkincisi de son senelerde izlediğim en kötü Torreira performansıydı. Trabzonspor, bu yarıda istediğini yaptı. Bilhassa sağ kanat bindirmeleri zaman zaman etkili oldu. Jakobs kötü günündeydi ama önündeki Lang'dan hiç yardım almayışı da ciddi bir sorundu. Okan Buruk, iki hamleyle ikinci devreye başladı. Ve takımın en çalışkan ismi Barış Alper'in arka direğe yaptığı mükemmel ortasıyla Singo skora denge getirdi. Golden sonra G.Saray kontrolü ele aldı. Trabzon da dirençli mücadelesine devam ediyordu. Sonra duran toptan Nwaiwu, mükemmel kafa golüyle Trabzon'u tekrar öne geçirdi. Ondan sonra maçın heyecan dozu yükseldi. Galatasaray yoğun baskı kurdu ama beraberliği bulamayınca önemli bir 3 puan kaybetti. Galatasaray'da İcardi sahada yok. Okan Buruk bu konuda kendini sorgulamalı. Çünkü Galatasaray, zor deplasmanda 10 kişiyle oynadı. Trabzonspor'da Onuachu inanılmaz bir performans gösterdi. Galatasaray fizik olarak güçlü oyuncularına her pozisyonda üstünlük sağladı, defansa da yardım etti. Kısacası her şeyi yaptı. En başarılı isimler de Ozan ile Folcarelli'ydi. Bu kadar eksikle güçlü rakipten 3 puan almaları takdir edilmeli. Hakemin her düdüğü eyyamdı. Tek artısı, VAR'ın rezalet davetine giderek itibar etmeyişiydi.

Cimbom'da yaşanan mağlubiyet morallari bozdu (AA)

MURAT ÖZBOSTAN - GALATASARAY'DA KİMLİK SORUNU VAR!

Galatasaray'ın son dönemde yaşadığı problem artık bir oyuncu eksikliğinin çok ötesine geçmiş durumda. Bu doğrudan bir kimlik sorunu! Takımın hücum gücü, tek bir profile bu kadar bağımlı hale gelmişse, orada sorgulanması gereken şey kadro değil, oyunun kendisidir. Osimhen varken Galatasaray rakip savunmaları sürekli tehdit eden, onları hataya zorlayan, temposu yüksek bir hücum takımı. Topsuz koşular, ikinci toplar, fiziksel üstünlük... Hepsi bir zincirin halkası gibi işliyor. Ancak o halka koptuğunda geriye kalan yapı ne yazık ki aynı sağlamlığı göstermiyor. Topa sahip olan ama ne yapacağını bilemeyen bir takım görüntüsü ortaya çıkıyor. Trabzon deplasmanı bu tablonun en net örneklerinden biri oldu. Sarı-kırmızılılar, A'dan Z'ye sınıfta kaldı. Hücumda üretkenlik yoktu, tehdit yoktu, plan yoktu. En dikkat çekici noktalardan biri ise forvet tercihiydi. İcardi fiziksel mücadeleye dayalı bir oyunda sefilleri oynadı. Ne ilk topları alabildi ne de oyunu ileri taşıyabildi. Öte yandan Trabzonspor ne oynadığını bilen bir takım görüntüsü verdi. Fiziksel temas, ikinci toplar, kenar etkinliği ve duran toplarla rakibini boğdu. Belki çok gol kaçırdılar ama kurdukları oyun planı netti ve çalışıyordu. Bu da maçın kaderini belirleyen en önemli fark oldu. Galatasaray cephesinde ise asıl soru şu: B planı nerede? Büyük takımlar sadece yıldız oyuncularla değil, alternatif senaryolarla da ayakta kalır. Rakibe, sahaya ve eldeki kadroya göre değişebilen bir yapı olmadan sürdürülebilir başarı mümkün değil. Okan Buruk'un takımı uzun süredir aynı oyunu oynamaya çalışıyor. Ancak futbol artık buna izin vermiyor. Rakipler çözüm buluyor, ezber bozuyor ve sizi kendi oyununuzla değil, sizin eksiklerinizle yeniyor. Sonuç olarak Trabzonspor büyük bir zafer kazandı ve artık bu yarışın tam içine girdi.

LEVENT TÜZEMEN - OKAN BURUK'UN HATALAR ZİNCİRİ

G.Saray'ın yediği 2 gol, kalitesine hiç yakışmadı. Sanchez'in kafa ile ıskaladığı topu Onuachu gol yaptı. Abdülkerim'in gereksiz yere yaptığı faulde, Nwakame'nin ortasında Nwaiwu kafayla golü attı. Sanchez Kolombiya'nın, Abdülkerim Milli Takım'ın stoperi. Bu sezon, bu ikili bu hataları sık sık yaptı. Fatih Tekke, Galatasaray'ı mükemmel analiz etmiş olacak ki, Trabzon'u çok akıllı oynattı. Topu rakibe bıraktılar, mükemmel alan savunması yaptılar, kazandıkları toplarla da çok çabuk hızlı hücuma çıktılar. Okan Buruk'un ilk 11'i tamamen duygusallık üzerine kuluydu. Eli sarılı Lang etkisiz oynadı. Jakobs milli takımdan bitik dönmüş. Torreira ilk kez çok fazla top kaybı yaptı. Galatasaray'ı Barış, Singo ve Lemina ayakta tutmaya çalıştı. Maç öncesi yapılan eleştiriler maalesef Uğurcan'ı olumsuz etkilemiş. Bedenen sahadaydı ama ruhen yoktu. Okan hoca, bu analizi yapıp keşke Günay'la başlasaydı. Ayrıca değişiklik yapmak için ilk yarının bitmesini beklemek büyük hata. Sallai, sezon başından bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı oyuncusu. Kulübede oturması hataydı. Okan hoca ona kanatta görev vermeyerek büyük hata yaptı. İcardi tercihi de maalesef verimli olmadı. Arjantinli yıldız, sözleşme için baskı yapacağına, şapkasını önüne koyup "Ben ne yapacağım?" diye düşünmeli. Sonuçta Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı ve zirvede kartların yeniden dağılmasını sağladı.