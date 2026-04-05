Zirvede kartlar yeniden dağılıyor: Okan Buruk'tan hatalar zinciri
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı. Bordo-mavililere galibiyeti 4’te Paul Onuachu ve 62’de Nwaiwu’nun golleri getirdi. Spor yazarları Trabzonspor'un zaferini yorumlarken Galatasaray'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Özellikle sarı kırmızılılarda Icardi ve Okan Buruk eleştirilerin merkezinde olurken Cimbom'daki bir kimlik sorununun olduğunun altı çizildi.
UĞURCAN'A TEPKİ
Trabzonsporlu taraftarlar, maç boyunca Galatasaray'ın kalesini koruyan eski kaptanları Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, Uğurcan'ı her topla buluştuğunda ıslıkladı.
ÖMER ÜRÜNDÜL - TRABZONSPOR ÇOK DİRENÇLİYDİ
Dün gece Trabzon'da futbol seviyesi vasatı aşmayan ama mücadele ve heyecan dolu yüksek bir maç izledik. Galatasaray maça erken yediği golle adete yenik başladı. Ondan sonra da devre sonuna kadar da oyunu bir türlü kontrol altına alamadı. Bunun en önemli nedeni Trabzon savunmasını çıkışlarda hataya zorlayacak alışılmış ön alan baskılarını uygulayamayışıydı. Bunun 2 nedeni vardı. İcardi'nin ayakta duracak hali yok. Tabi ki Osimhen'in öndeki pres gücü aranıyordu. İkincisi de son senelerde izlediğim en kötü Torreira performansıydı. Trabzonspor, bu yarıda istediğini yaptı. Bilhassa sağ kanat bindirmeleri zaman zaman etkili oldu. Jakobs kötü günündeydi ama önündeki Lang'dan hiç yardım almayışı da ciddi bir sorundu. Okan Buruk, iki hamleyle ikinci devreye başladı. Ve takımın en çalışkan ismi Barış Alper'in arka direğe yaptığı mükemmel ortasıyla Singo skora denge getirdi. Golden sonra G.Saray kontrolü ele aldı. Trabzon da dirençli mücadelesine devam ediyordu. Sonra duran toptan Nwaiwu, mükemmel kafa golüyle Trabzon'u tekrar öne geçirdi. Ondan sonra maçın heyecan dozu yükseldi. Galatasaray yoğun baskı kurdu ama beraberliği bulamayınca önemli bir 3 puan kaybetti. Galatasaray'da İcardi sahada yok. Okan Buruk bu konuda kendini sorgulamalı. Çünkü Galatasaray, zor deplasmanda 10 kişiyle oynadı. Trabzonspor'da Onuachu inanılmaz bir performans gösterdi. Galatasaray fizik olarak güçlü oyuncularına her pozisyonda üstünlük sağladı, defansa da yardım etti. Kısacası her şeyi yaptı. En başarılı isimler de Ozan ile Folcarelli'ydi. Bu kadar eksikle güçlü rakipten 3 puan almaları takdir edilmeli. Hakemin her düdüğü eyyamdı. Tek artısı, VAR'ın rezalet davetine giderek itibar etmeyişiydi.
MURAT ÖZBOSTAN - GALATASARAY'DA KİMLİK SORUNU VAR!
Galatasaray'ın son dönemde yaşadığı problem artık bir oyuncu eksikliğinin çok ötesine geçmiş durumda. Bu doğrudan bir kimlik sorunu! Takımın hücum gücü, tek bir profile bu kadar bağımlı hale gelmişse, orada sorgulanması gereken şey kadro değil, oyunun kendisidir. Osimhen varken Galatasaray rakip savunmaları sürekli tehdit eden, onları hataya zorlayan, temposu yüksek bir hücum takımı. Topsuz koşular, ikinci toplar, fiziksel üstünlük... Hepsi bir zincirin halkası gibi işliyor. Ancak o halka koptuğunda geriye kalan yapı ne yazık ki aynı sağlamlığı göstermiyor. Topa sahip olan ama ne yapacağını bilemeyen bir takım görüntüsü ortaya çıkıyor. Trabzon deplasmanı bu tablonun en net örneklerinden biri oldu. Sarı-kırmızılılar, A'dan Z'ye sınıfta kaldı. Hücumda üretkenlik yoktu, tehdit yoktu, plan yoktu. En dikkat çekici noktalardan biri ise forvet tercihiydi. İcardi fiziksel mücadeleye dayalı bir oyunda sefilleri oynadı. Ne ilk topları alabildi ne de oyunu ileri taşıyabildi. Öte yandan Trabzonspor ne oynadığını bilen bir takım görüntüsü verdi. Fiziksel temas, ikinci toplar, kenar etkinliği ve duran toplarla rakibini boğdu. Belki çok gol kaçırdılar ama kurdukları oyun planı netti ve çalışıyordu. Bu da maçın kaderini belirleyen en önemli fark oldu. Galatasaray cephesinde ise asıl soru şu: B planı nerede? Büyük takımlar sadece yıldız oyuncularla değil, alternatif senaryolarla da ayakta kalır. Rakibe, sahaya ve eldeki kadroya göre değişebilen bir yapı olmadan sürdürülebilir başarı mümkün değil. Okan Buruk'un takımı uzun süredir aynı oyunu oynamaya çalışıyor. Ancak futbol artık buna izin vermiyor. Rakipler çözüm buluyor, ezber bozuyor ve sizi kendi oyununuzla değil, sizin eksiklerinizle yeniyor. Sonuç olarak Trabzonspor büyük bir zafer kazandı ve artık bu yarışın tam içine girdi.
LEVENT TÜZEMEN - OKAN BURUK'UN HATALAR ZİNCİRİ
G.Saray'ın yediği 2 gol, kalitesine hiç yakışmadı. Sanchez'in kafa ile ıskaladığı topu Onuachu gol yaptı. Abdülkerim'in gereksiz yere yaptığı faulde, Nwakame'nin ortasında Nwaiwu kafayla golü attı. Sanchez Kolombiya'nın, Abdülkerim Milli Takım'ın stoperi. Bu sezon, bu ikili bu hataları sık sık yaptı. Fatih Tekke, Galatasaray'ı mükemmel analiz etmiş olacak ki, Trabzon'u çok akıllı oynattı. Topu rakibe bıraktılar, mükemmel alan savunması yaptılar, kazandıkları toplarla da çok çabuk hızlı hücuma çıktılar. Okan Buruk'un ilk 11'i tamamen duygusallık üzerine kuluydu. Eli sarılı Lang etkisiz oynadı. Jakobs milli takımdan bitik dönmüş. Torreira ilk kez çok fazla top kaybı yaptı. Galatasaray'ı Barış, Singo ve Lemina ayakta tutmaya çalıştı. Maç öncesi yapılan eleştiriler maalesef Uğurcan'ı olumsuz etkilemiş. Bedenen sahadaydı ama ruhen yoktu. Okan hoca, bu analizi yapıp keşke Günay'la başlasaydı. Ayrıca değişiklik yapmak için ilk yarının bitmesini beklemek büyük hata. Sallai, sezon başından bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı oyuncusu. Kulübede oturması hataydı. Okan hoca ona kanatta görev vermeyerek büyük hata yaptı. İcardi tercihi de maalesef verimli olmadı. Arjantinli yıldız, sözleşme için baskı yapacağına, şapkasını önüne koyup "Ben ne yapacağım?" diye düşünmeli. Sonuçta Trabzonspor haklı bir galibiyet aldı ve zirvede kartların yeniden dağılmasını sağladı.
İSKENDER GÜNEN - PİNA GÖREVLERİNİ MÜKEMMEL YAPTI
Fatih Tekke, başından beri kadroda önemli sorunlar olmasına rağmen her maçtan sonra eleştiri yağmuruna tutulan bir teknik adamdı. Kadro zaafına rağmen tüm bunların üstesinden geldi. Bugün gelinen noktada gördük ki en önemli oyuncularından yoksun olsa da G.Saray gibi ligin en üstünde olan ve kadro zenginliği olarak Trabzonspor'un kat kat üstünde olan bir takıma karşı oynadığı oyun ve aldığı 3 puan var. Ortaya konulan oyun için Fatih Tekke'yi kutlamak gerektiğini düşünüyorum. Maça gelince; Trabzonspor eksik oyuncularına rağmen hem hücumda hem de savunmada öne çıkan bir performans sergiledi. Maçın kilit isimleri ise Pina ve Onuachu idi. Pina, oyun kurma ve top taşıma görevini mükemmel yerine getirirken Onuachu'nun attığı golde asisti yapan maçın en önemli oyuncusu oldu. Onuachu ise attığı gol ve fiziksel varlığı ile hücum hattını hep canlı tuttu. Kaleci Onana ile stoperler Savic ve Nwaiwu güven veren savunması, orta sahada Folcarelli-Ozan ikilisi rakibin pas hatalarını kapatarak takımın savunma disiplinini güçlendirdiler.
İkinci yarı yenilen gol ise Nwakaeme'nin rakibi takipsizliğinden kaynaklandı. 1-1'den sonra oyun disiplininden kopmayan ve takım savunmasını öne çıkaran daha doğrusu sistemden ayrılmayan Trabzonspor, duran toptan Nwaiwu ile yine öne geçen taraf oldu. Maç boyunca tartışılan hakem kararları dikkat çekerken Onuachu'ya yapılan net faullerin es geçilmesi ve ikinci yarı Barış Alper'in pozisyonunda kırmızı kart gösterilmemesini anlamak mümkün değil. Dünkü sonuçtan sonra Trabzonspor da "Şampiyonluk yarışında ben de varım" dedi.
AHMET ÇAKAR - BARIŞ ALPER KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ
Galatasaray'ı uzun aradan sonra bir derbide ilk defa bu kadar kötü gördük. G.Saray'ın eksikleri vardı ama Trabzonspor'un belki daha da fazla vardı. Osimhen etkili oyuncuydu, kabul. Sara ve Sane de öyle. Ama Batagov, Muçi ve Oulai'nin eksikliği de Trabzonspor için aynı. Maça Trabzonspor, golle başladı. Sağdan Pina geldi ve Onuachu'nun kafasına 'al da at' diye bırakıverdi. İlk yarı tam bir Onuachu şov izledik. Top tutuyor, kafa vuruyor, defansa yardıma geliyor. Bu arada G.Saray ne yapıyor? Koskoca bir hiç! Torreira ve Lemina yoklar. İcardi zaten yok, hâlâ Arjantin'de. Barış Alper çabalıyor ama nafile. İkinci yarıda G.Saray beraberliği buldu. Belki yaptıkları tek isabetli ortada Singo, arka direkte bomboş vurdu ve beraberlik geldi. Ama ondan sonra yine Trabzonspor gelmeye başladı ve duran toptan öne geçiverdi. Dün gece G.Saray iki tane kafa golü yedi. Oturup düşünmek lazım. Sonuçta ligin tepesi, Trabzonspor'un bu galibiyetiyle yakınlaşıverdi. Hakem Cihan Aydın için kolay maç değildi. Hatalar yaptı, sarı kart standardını tutturamadı. En önemli hatası da VAR davetinde ki bu davet Barış'ın oyundan atılması şeklindeydi, VAR davetine rağmen atamadı. Barış Alper belki tabanıyla değil ama koşarak bütün vücuduyla Pina'nın ayağını kırabilirdi. Kırmızı kart olmalıydı.
MUSTAFA ÇULCU - BERBAT BİR HAKEM YÖNETİMİ İZLEDİK
Trabzonspor'un sahaya sürdüğü kadro, önde baskı, konsantrasyon ve oynadığı kontrollü oyun, galibiyeti istediğini net ortaya koydu. Santrfor ve kanat forvetleri ile savunma arkasına topsuz koşuları iyi yapan Trabzonspor, Ozan ile Torreira ve Lemina üzerine etkili baskı yapınca, Galatasaray'ın pas bağlantı trafiğini kesti. İcardi futbolu unutmuş! Trabzonspor'da Pina çok iyiydi. Çok çekişmeli geçen ikinci yarı sonrası Trabzonspor, akıl dolu oyunuyla galibiyeti hak etti.
MHK'nin evrensel atama prensiplerini yok sayan, sunumlarında ballandıra ballandıra anlattığı VeTAS, Yapay Zeka'nın nasıl içi boş bir aldatmaca olduğunu ispat edercesine, 2 takımın oynadığı son 4 maçın 4'üne de Cihan Aydın'ı ataması, VAR'a da Erkan Engin'i oturtması kalitesizlik ve sözün bittiği yer. Kendince balans, bizce uydurma ve eyyam kokan fauller çalarak, izleyenleri çıldırttı. Barış'ın ayağına basan Ozan'a çok geç çıkan sarı doğru lakin gecikme kartın dışarıdan üflendiğini düşündürtüyor! Pekiii… 29'da Trabzon atağında Ozan'a kontrolsüz giren Lemina'ya niye avantaj sonrasında sarı göstermiyorsun? Torreira-Augusto pozisyonunda 33'te uydurma bir faul çalınca, Onuachu'ya giden müthiş pas badem oldu. 54'te Barış-Pina pozisyonunda hakem Barış'a sarı gösterdi. Sahada kırmızı çıkarsa 'Hayır' diyemeyiz. Lakin VAR müdahalesi geldi, bombayı hakemin kucağına bıraktı. OFR'de izleme sonrası hakem kararında kaldı. Açık ve bariz bir hata mıydı? Bizim VAR çıtamız maalesef bu! Korkak, ürkek, zihinsel yıpranış yaşayan, palyatif çözümlerle maçı yönetmeye çalışan, berbat bir hakem seyrettik.
BÜLENT TİMURLENK - ÇELİKTEN İLK 11
Trabzonspor'un oyunu savunurken iki adamı Batagov ve hücumdaki ekstra silahı Muçi'nin yokluğunda yerlerine forma giyenler maçın kaderini belirleyecekti. G.Saray'da Osimhen, Sara ve Sane'nin yokluğunda şans bulanlar da aynı misyona sahipti. 4-2-4 gibi görünen cüretkâr bir 11 ile sahaya çıkan Fatih Tekke, tribünleri arkasına alıp golü bulup rakibi erken dağıtmayı planlıyordu. Öyle yaptı, golü de buldu. G.Saray, Juve deplasmanında olduğu gibi ilk yarıda her noktasından dağıldı gitti. Hücumda Barış dışında mücadele gücü olmayan 9 camdan adam vardı sahada… Ev sahibi ilk yarıda farkı üçe de çıkartabilirdi. Okan Buruk'un iyi oynamasa da -sakatlığı yoksa- Torreira'yı oyundan alıp, celladına aşık mahkum gibi Yunus'a sarılması garip elbette. G.Saray kötü oynarken de tabelayı çevirecek golü buldu. 45-55 arasındaki oyun, Trabzon'un da oyunu sahasında kabul etmesinin ardından momentumu sarıkırmızılı ekibe veriyordu ki ligin en çok duran toptan gol atan takımından ikinciyi de yemeyi de başardılar. Milli ara sonrası vidaları gevşemiş takımını bu derbiye motive edemeyen, bir büyük maçta daha krize girdiğinde çözüm üretemeyen Okan Buruk, "Osimhen sayesinde kazanıyor" diyenlere bir anti-tez yazmalı… G.Saray'da Singo ve Barış dışında kenardan gelenler de dahil takım tanınmaz haldeydi… Demek ki çok fazla prim kazanmışlar düne kadar… Fatih Tekke'ye tebrikler. Eksik kadrosunu çelik kıvamında hazırlamış 6 puanlık maça. Sonuna kadar hak edip kazandı Trabzonspor… Okan Buruk, 3 şampiyonlukla çizdiği 'doymuş adam' portresinin üzerini karalamak istiyorsa önünde Göztepe deplasmanı var.