Bingölspor bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 18:06 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

TFF 3. Lig 2. Grup’ta 12 Bingölspor, sahasında Türk Metal 1963 Spor’u 4-0 mağlup etti. 13, 40 ve 43’üncü dakikalarda bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapatan ekip, 64’te farkı 4’e çıkardı. Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden yeşil-beyazlılar TFF 2. Lig’e yükseldi.