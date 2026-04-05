Bingölspor bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti
TFF 3. Lig 2. Grup’ta 12 Bingölspor, sahasında Türk Metal 1963 Spor’u 4-0 mağlup etti. 13, 40 ve 43’üncü dakikalarda bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapatan ekip, 64’te farkı 4’e çıkardı. Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden yeşil-beyazlılar TFF 2. Lig’e yükseldi.
Bingöl Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Levent Balcı yönetti.
En yakın rakibinin 9 puan önünde lider olarak sahaya çıkan 12 Bingölspor, tribünleri hınca hınç dolduran taraftarının yoğun desteğiyle maça hızlı başladı.
Ev sahibi ekip, aradığı golü 13'üncü dakikada buldu. Sol kanattan gelişen atakta Berk Ali Nizam'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Osman Şahin, etkili bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Ataklarını sürdüren 12 Bingölspor, 40'ıncı dakikada farkı 2'ye çıkardı. Rakip ceza sahasında yaşanan karambolde Melih Alcu'nun sert şutu ağlarla buluştu: 2-0. 43'üncü dakikada ise Berk Ali Nizam'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mehmet Fuat Gölbaşı, düzgün bir vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.