Bingölspor bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Bingölspor bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

TFF 3. Lig 2. Grup’ta 12 Bingölspor, sahasında Türk Metal 1963 Spor’u 4-0 mağlup etti. 13, 40 ve 43’üncü dakikalarda bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapatan ekip, 64’te farkı 4’e çıkardı. Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden yeşil-beyazlılar TFF 2. Lig’e yükseldi.

Bingöl Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Levent Balcı yönetti.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

En yakın rakibinin 9 puan önünde lider olarak sahaya çıkan 12 Bingölspor, tribünleri hınca hınç dolduran taraftarının yoğun desteğiyle maça hızlı başladı.

Ev sahibi ekip, aradığı golü 13'üncü dakikada buldu. Sol kanattan gelişen atakta Berk Ali Nizam'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Osman Şahin, etkili bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Ataklarını sürdüren 12 Bingölspor, 40'ıncı dakikada farkı 2'ye çıkardı. Rakip ceza sahasında yaşanan karambolde Melih Alcu'nun sert şutu ağlarla buluştu: 2-0. 43'üncü dakikada ise Berk Ali Nizam'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mehmet Fuat Gölbaşı, düzgün bir vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

İkinci yarıya da baskılı başlayan yeşil-beyazlılarda, 49'uncu dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı'nın aşırtma vuruşu direğe çarparak auta çıktı. Maç boyunca etkili bir performans sergileyen Berk Ali Nizam, 64'üncü dakikada attığı golle skoru 4-0'a taşıdı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte 12 Bingölsporlu futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Saha içerisinde kurulan kutlama alanında yeşil-beyazlı meşaleler yakılırken, Bingöl sokaklarında da şampiyonluk konvoyları oluşturuldu.

