Galatasaray'a 300 milyon euroluk dev gelir!
Galatasaray'da şampiyonluk rüzgarı mali tabloya da yansıdı. Başkan Dursun Özbek yönetimindeki sarı kırmızılılar, sportif istikrarı dev bir ekonomik atılımla taçlandırıyor. Halka arz hamlesi ve rekor kıran kombine yenileme rakamlarıyla kasasını doldurmaya hazırlanan kulüp, sürdürülebilir başarı için dev bir mali kaynak oluşturuyor.
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak üst üste dördüncü kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda çok önemli bir mücadele oynayacak.
Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, zorlu müsabakayı kazanarak taraftarını da mutlu etmeyi istiyor.
Öte yandan Dursun Özbek önderliğindeki Galatasaray, mali anlamda da oldukça güçlü bir dönemden geçiyor.
MALİ BAŞARI GELDİ
Sarı-kırmızılı kulüp, son yıllarda saha içerisinde elde ettiği başarılarını saha dışına da taşımayı başarmış durumda.
HALKA ARZ VE KOMBİNELERDEN DEV GELİR
Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, halka arz ve kombine yenilemelerinin ardından hatırı sayılır bir parayı kasasına koyacak.
Başkan Dursun Özbek yönetimindeki yönetim, son dönemde yaptığı sponsorluklarla önemli gelir elde etti.