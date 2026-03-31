Galatasaray'a 300 milyon euroluk dev gelir!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Galatasaray'a 300 milyon euroluk dev gelir!

Galatasaray'da şampiyonluk rüzgarı mali tabloya da yansıdı. Başkan Dursun Özbek yönetimindeki sarı kırmızılılar, sportif istikrarı dev bir ekonomik atılımla taçlandırıyor. Halka arz hamlesi ve rekor kıran kombine yenileme rakamlarıyla kasasını doldurmaya hazırlanan kulüp, sürdürülebilir başarı için dev bir mali kaynak oluşturuyor.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak üst üste dördüncü kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda çok önemli bir mücadele oynayacak.

Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, zorlu müsabakayı kazanarak taraftarını da mutlu etmeyi istiyor.

Öte yandan Dursun Özbek önderliğindeki Galatasaray, mali anlamda da oldukça güçlü bir dönemden geçiyor.

Galatasaray Başkanı Dursun ÖzbekGalatasaray Başkanı Dursun Özbek

MALİ BAŞARI GELDİ

Sarı-kırmızılı kulüp, son yıllarda saha içerisinde elde ettiği başarılarını saha dışına da taşımayı başarmış durumda.

Galatasaray Stadı Rams ParkGalatasaray Stadı Rams Park

HALKA ARZ VE KOMBİNELERDEN DEV GELİR

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, halka arz ve kombine yenilemelerinin ardından hatırı sayılır bir parayı kasasına koyacak.

Başkan Dursun Özbek yönetimindeki yönetim, son dönemde yaptığı sponsorluklarla önemli gelir elde etti.

Galatasaraylı futbolcularGalatasaraylı futbolcular

İLK ETAPTA 150 MİLYON EURO

Önümüzdeki günlerde Mağazacılık AŞ.'yi halka arz etmeyi planlayan Cimbom, ilk planda 150 milyon euroluk bir geliri hanesine yazdıracak.

DEVLER LİGİ'NDEN MÜTHİŞ GELİR

Kombine bilet satışlarında da rekor rakamların konuşulduğu Galatasaray'da gelecek sezon için yapılan yenilemelerden 60 milyon euro elde edildi.

Henüz loca satışlarına başlamayan Galatasaray'ın yapılacak satışlardan ise 90 milyon euroluk beklentisi var.

Galatasaray taraftarıGalatasaray taraftarı

300 MİLYON EUROYU BULACAK

Galatasaray Kulübü, söz konusu rakamla birlikte toplamda 300 milyon euroluk bir kazanç sağlanmış olacak.

53,5 MİLYON EURO GELİR

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray toplamda 53.5 milyon Euro gelir elde etti.

