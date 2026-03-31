Galatasaray'a 300 milyon euroluk dev gelir!

Galatasaraylı futbolcular

İLK ETAPTA 150 MİLYON EURO

Önümüzdeki günlerde Mağazacılık AŞ.'yi halka arz etmeyi planlayan Cimbom, ilk planda 150 milyon euroluk bir geliri hanesine yazdıracak.

DEVLER LİGİ'NDEN MÜTHİŞ GELİR

Kombine bilet satışlarında da rekor rakamların konuşulduğu Galatasaray'da gelecek sezon için yapılan yenilemelerden 60 milyon euro elde edildi.

Henüz loca satışlarına başlamayan Galatasaray'ın yapılacak satışlardan ise 90 milyon euroluk beklentisi var.