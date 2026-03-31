Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın içinde bulunduğu araç, Ataşehir’de Chobani Stadyumu’na giderken kaza yaptı. Saran’ın vücudunda morluklar oluşurken, şoförü hafif yaralandı.
Bugün öğlen saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın içinde yer aldığı araç kazaya karıştı. Ataşehir'de gerçekleşen kazada Başkan Saran'ın vücudunda morluklar oluşurken, şoför ise hafif yaralandı. Kazanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.