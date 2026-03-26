24 yıllık hasrette geri sayım: Türkiye-Romanya muhtemel 11'ler
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde bu akşam saat 20.00’de Dolmabahçe’de Romanya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, en son 2002’de katıldıkları Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra tekrar bilet almayı hedefliyor. Bizim Çocuklar, Romanya'yı elemesi durumunda Slovakya-Kosova maçının galibiyle eşleşecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kenan, Barış Alper
Romanya: Popescu, Rațiu, Dragușin, Ghița, Bancu, Screciu, Dragomir, Tanase, Baiaram, Man, Birligea
27. RANDEVU
Türkiye ile Romanya bugüne kadar 10'u resmi, 16'sı özel olmak üzere 26 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 5 defa rakibini mağlup ederken, Romanya ise 14 kez sahadan galip ayrıldı. 7 karşılaşma da berabere tamamlandı. Millilerin 24 golüne, Romanya 49 golle karşılık verdi.
İki ülke en son 9 Kasım 2017 tarihinde Romanya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, milliler müsabakayı 2-0'lık skorla kaybetti.
YENERSEK RAKİP SLOVAKYA YA DA KOSOVA
Milliler turu geçmesi durumunda play-off turu finalinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Romanya'ya mağlup olursa Slovakya - Kosova müsabakasının kaybedeniyle hazırlık maçı yapacak. Milliler, FIFA Dünya Kupası bileti alırsa D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak.
AY-YILDIZLILAR, 24 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR
A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası'na son olarak 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği turnuvada katıldı. Milliler, bu turnuvada dünya 3.'sü olurken, tarihinin en iyi derecesini elde etti. Ay-yıldızlılar, ilk önce Romanya daha sonra da Slovakya - Kosova eşleşmesinden gelecek ülkeyi geçerek 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek istiyor.
A Milliler, FIFA Dünya Kupası'na katılmaya 1950, 1954 ve 2002 olmak üzere 3 kez hak kazanırken, 1950 yılındaki turnuvada finansal sorunlar yüzünden yer almadı.
MİLLİLERİN 648. MÜSABAKASI
Milliler, 360'ı resmi, 287'si özel toplam 647 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 255 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 895 gol kaydederken, kalesinde ise 926 gole engel olamadı.
Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile bugüne kadar 22'si resmi, 7'si de özel olmak üzere 29 maçta görev aldı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.
MIRCEA LUCESCU ÇALIŞTIRIYOR
Romanya'nın başında tanıdık bir isim bulunuyor. Bir dönem A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş'ta görev alan Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı'nı çalıştırıyor. Romanya'nın kadrosunda ayrıca Türkiye'de forma giyen Ianis Hagi (Corendon Alanyaspor), Deian Sorescu (Gaziantep FK) ve Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor) var.
Türkiye ile Romanya arasında oynanacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Bastien olacak.
Millilerde ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Sakatlığı olan Aral Şimşir ise aday kadrodan çıkarılmıştı.
İŞTE KADROMUZ
- Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
- Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan(NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
- Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
- Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Semih Kılıçsoy (Cagliari).