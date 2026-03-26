24 yıllık hasrette geri sayım: Türkiye-Romanya muhtemel 11'ler

Türkiye ile Romanya bugüne kadar 10'u resmi, 16'sı özel olmak üzere 26 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar 5 defa rakibini mağlup ederken, Romanya ise 14 kez sahadan galip ayrıldı. 7 karşılaşma da berabere tamamlandı. Millilerin 24 golüne, Romanya 49 golle karşılık verdi.

A Milli Futbol Takımı, 2002 yılındaki tarihi üçüncülüğün ardından 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkmak için Romanya karşısında galibiyet arıyor. (AA)

YENERSEK RAKİP SLOVAKYA YA DA KOSOVA Milliler turu geçmesi durumunda play-off turu finalinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Romanya'ya mağlup olursa Slovakya - Kosova müsabakasının kaybedeniyle hazırlık maçı yapacak. Milliler, FIFA Dünya Kupası bileti alırsa D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak.

AY-YILDIZLILAR, 24 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası'na son olarak 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği turnuvada katıldı. Milliler, bu turnuvada dünya 3.'sü olurken, tarihinin en iyi derecesini elde etti. Ay-yıldızlılar, ilk önce Romanya daha sonra da Slovakya - Kosova eşleşmesinden gelecek ülkeyi geçerek 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek istiyor.

A Milliler, FIFA Dünya Kupası'na katılmaya 1950, 1954 ve 2002 olmak üzere 3 kez hak kazanırken, 1950 yılındaki turnuvada finansal sorunlar yüzünden yer almadı.



MİLLİLERİN 648. MÜSABAKASI

Milliler, 360'ı resmi, 287'si özel toplam 647 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 255 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 895 gol kaydederken, kalesinde ise 926 gole engel olamadı.