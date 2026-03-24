TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabaka programına dair bir açıklama yayınladı. TFF’nin duyurusuna göre, final organizasyonu kapsamında Beşiktaş Park’ın 10 Mayıs’tan itibaren UEFA’ya teslim edilmesi gerekiyor. Bu durum, Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’ndaki olası yarı final programını da etkileyebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi Finali'ne İstanbul'daki Beşiktaş Park Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağını açıkladı. 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak dev final öncesinde statta hazırlık süreci başlayacak.
Siyah-beyazlı ekibin yarı finale yükselmesi halinde, normal şartlarda 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanan karşılaşma 5, 6 ya da 7 Mayıs tarihlerinden birine çekilecek. Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği şekilde 12-14 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.
Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmelerine ilişkin nihai maç programlarının, çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından açıklanacağı bildirildi.