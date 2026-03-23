Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: Operasyon başarılı geçti
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynadığı maçta sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in tedavi sürecine ilişkin karar verildi. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıldız futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
Galatasaray'ın bu sezon bonservisiyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool maçında kolundan sakatlandı.
Maçın başında yaşadığı sakatlığın ardından ilk yarıyı tamamlayan ancak sonrasında oyundan alınan Osimhen'in kolunda kırık olduğu tespit edildi.
AMELİYAT KARARI
Galatasaray Osimhen'in ameliyata alındığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ
Galatasaray, Osimhen'in başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.