Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: Ameliyata alındı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Son dakika haberine göre Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool maçında sakatlanan Nijeryalı golcü oyuncusu Victor Osimhen'in tedavisi için karar verildi. Sarı-kırmızılı ekipten resmi açıklama geldi.
Galatasaray'ın bu sezon bonservisiyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool maçında kolundan sakatlandı.
Maçın başında yaşadığı sakatlığın ardından ilk yarıyı tamamlayan ancak sonrasında oyundan alınan Osimhen'in kolunda kırık olduğu tespit edildi.
AMELİYAT KARARI
Galatasaray Osimhen'in ameliyata alındığını açıkladı:
Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır.