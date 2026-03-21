Milli Takım’da Romanya mesaisi

Video-analiz toplantısının ardından idman hazırlıkları için fitness salonuna geçen oyuncular, daha sonra Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda basına kapalı bir antrenman yaptı.

Bugünkü antrenman, dünkü çalışmada yer alan futbolculara ek olarak, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer, Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç ile Ümit Millî Takım aday kadrosunda bulunan oyuncularımızdan Baran Gezek, Barış Kalaycı, Eyüp Aydın, Hamza Güreler ve Yasin Özcan'ın da katılımıyla toplam 19 oyuncuyla gerçekleştirildi.