Zirve yarışında kritik viraj! Süper Lig’de 28. hafta fikstürü açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Trendyol Süper Lig’de 28. haftanın programı belli oldu. Trabzonspor ile Galatasaray 4 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Haftanın derbisinde ise Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Nisan Pazar günü kozlarını paylaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak müsabakaların programı duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta programı şöyle:

4 NİSAN CUMARTESİ

14.30 Kasımpaşa - Kayserispor
14.30 Gençlerbirliği - Göztepe
17.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
20.00 Trabzonspor - Galatasaray

5 NİSAN PAZAR

14.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
14.30 Samsunspor - Konyaspor
17.00 Antalyaspor - Eyüpspor
20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

6 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Kocaelispor - RAMS Başakşehir

