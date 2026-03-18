Trabzonspor'da tek hedef galibiyet! İşte Eyüpspor karşısındaki 11'i

Maçın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...

İLK 11'LER

Trabzonspor: : Onana, Lovik, Savic, Nwaiwu, Ozan, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Umut Nayir, Onuachu

Süper Lig'de 57 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, lider Galatasaray'la puan farkını azaltmak istiyor. 22 puanla 16'ncı sırada bulunan Eyüpspor ise sahasında puan ya da puanlar alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Bordo Mavililer, en son şampiyon olduğu 2021-22'de Abdullah Avcı ile 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. O sezonun 23 ila 27 haftalarında Galatasaray'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Konya'yı 2-1, Alanya'yı 4-0 ve Kayseri'yi 3-2 yenmişlerdi. Trabzonspor, Eyüp'ü yenerse 148 hafta sonra ilk kez art arda 5 maçı kazanmış olacak.

Trabzonspor ile Eyüp, Süper Lig'in 27'nci haftasında yapacakları maçla 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde bugüne dek oynadıkları 3 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 maç da berabere sonuçlandı.

TEKKE İLE 2 KEZ 4 MAÇLIK SERİ

Karadeniz devi, Fatih Tekke ile 2 kez art arda 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Fırtına, bu sezon 7 ile 10. haftalar arasında Karagümrük'ü 4-3, Kayseri'yi 4-0, Rizespor'u 2-1 ve Eyüpspor'u 2-0 yenerek 4 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Fırtına, Eyüpspor'u da mağlup ederse Tekke ile ilk kez 5 haftayı art arda galibiyetle kapamış olacak.

Son haftalarda yakalanan galibiyet serisi sonrası Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi hedefi daha güçlü şekilde konuşulmaya başlandı. Bordo-mavililerde ilk hedef ise Eyüpspor karşısında kazanarak milli araya 5'te 5 ile girmek. Trabzonspor, milli aranın ardından lider Galatasaray ile oynanacak kritik derbiye daha güçlü ve moralli çıkmayı amaçlıyor. Bordo-mavili camiada ise ortak görüş şu: "Ortada alınacak 24 puan daha var. 7 puan kapanmayacak bir fark değil."