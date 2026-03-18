Anfield'da zorlu gece: Cimbom tur için sahada! İşte muhtemel 11'ler

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0'lık skorla kazandı. Cimbom, rövanşta müsabakayı kazanır ya da berabere kalırsa adını çeyrek finale yazdıracak. Liverpool 1 farkla yenerse mücadele uzatmalara gidecek. Ev sahibi ekibin 2 ve üstü farkla sahadan galip ayrılması durumunda ise Aslan, Avrupa'ya veda edecek.

Galatasaray, Anfield deplasmanında tur için sahaya çıkıyor (AA)

7. RANDEVU

Galatasaray ile Liverpool bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan, İngiliz takımına karşı galibiyetleri son 3 müsabakada elde etti.

Aslan, Liverpool ile bu sezon lig aşamasında ve son 16 turunda oynadığı iki mücadeleyi 1-0'lık skorlarla kazandı.

EN SON 2012-2013 SEZONUNDA ÇEYREK FİNAL OYNADI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu zamana kadar çeyrek finalde 6 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda 1962-1963, 1969-1970 ve 1988-1989 sezonlarında, Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlanmasından sonra da 1993-1994, 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında son 8 takım arasında yer aldı.