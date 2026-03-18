Anfield'da zorlu gece: Cimbom tur için sahada! İşte ilk 11'ler
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın saat 23.00’te Anfield’da Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı İstanbul’da 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta galibiyet ya da beraberlik alması halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Galatasaray’da Davinson Sanchez cezalı olduğu için forma giyemeyecek. İşte maçın ilk 11'leri...
LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Ekitike
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen
ASLAN TUR İÇİN SAHADA
Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0'lık skorla kazandı. Cimbom, rövanşta müsabakayı kazanır ya da berabere kalırsa adını çeyrek finale yazdıracak. Liverpool 1 farkla yenerse mücadele uzatmalara gidecek. Ev sahibi ekibin 2 ve üstü farkla sahadan galip ayrılması durumunda ise Aslan, Avrupa'ya veda edecek.
7. RANDEVU
Galatasaray ile Liverpool bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan, İngiliz takımına karşı galibiyetleri son 3 müsabakada elde etti.
Aslan, Liverpool ile bu sezon lig aşamasında ve son 16 turunda oynadığı iki mücadeleyi 1-0'lık skorlarla kazandı.
EN SON 2012-2013 SEZONUNDA ÇEYREK FİNAL OYNADI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu zamana kadar çeyrek finalde 6 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda 1962-1963, 1969-1970 ve 1988-1989 sezonlarında, Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlanmasından sonra da 1993-1994, 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında son 8 takım arasında yer aldı.
İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 27 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, bugüne kadar İngiliz takımlarıyla 27 kez mücadele ederken, 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aslan, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile karşılaştı.
AVRUPA KUPALARINDA 340. KARŞILAŞMA
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 340 maça çıktı. Bu müsabakalardan sarı-kırmızılılar 121 kez galip gelirken, 128 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma ise berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 468 kez havalandırırken, kalesinde 514 gol gördü.