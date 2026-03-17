Kanarya için toparlanma zamanı | Fenerbahçe-Gaziantep FK muhtemel 11'ler

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 11'e 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 34 golüne, Gaziantep temsilcisi 13 golle karşılık verdi.

Sarı-lacivertliler, ligde 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 57 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 9. basamakta yer alıyor. LİGDE 14. RANDEVU

Sarı lacivertliler bu maçı kazanıp toparlanmak istiyor (AA)

SON 11 MAÇA KANARYA İMZASI

Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 11 maçta da üstünlük kurdu. İstanbul temsilcisi, 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi ise Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı.



BU SEZON 3. KEZ

İki ekip son olarak 12 gün önce Gaziantep'in ev sahipliğinde Türkiye Kupası grup maçında kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık skorla ayrıldı. Ligin ilk yarısında yine güney temsilcisinin sahasındaki mücadele de sarı-lacivertlilerin 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.