Kadıköy’de gol yağmuru! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı mağlup etti
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'e yenilerek zirve yarışında yara alan sarı lacivertliler, rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
İLK YARI
15. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Levent Mercan'ın pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Nene, rakibinden sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Kaleci Burak Bozan gole izin vermedi.
20. dakikada sol kanatta topla buluşup son çizgiye inen Archie Brown, ceza sahası çizgisindeki Asensio'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda son anda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
32. dakikada Gaziantep FK hızlı çıktı. Maxim'in pasında sağ kanatta topla buluşan Bayo, ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.
34. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sağdan kazanılan kornerde Maxim ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
41. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Gaziantep FK'nin kullandığı kornerde top Musaba'da kaldı. Bu futbolcunun uzun pasına hareketlenen Cherif, savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Burak Bozan'dan dönen topu önünde bulan Nene, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Oosterwolde, Yiğit Efe, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Nene, Cherif
Gaziantep FK: Mustafa, Perez, Mujakic, Melih, Bayo, Kozlowski, Abena, Gassama, Tayyip, Yusuf, Maxim..