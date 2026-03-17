Burdur'da pide salonunda doğal gaz kaynaklı patlama: 1 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Burdur’da bir pide salonunda doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. İş yerinde hasar oluşurken, sahibi Aziz O. (45) ellerinden yaralandı. Ekipler gaz akışını keserek olayla ilgili inceleme başlattı.
Burdur merkez Yeni Mahalle Şehit Ersan Caddesi'nde bulunan pide salonunda dün saat 17.30 sırasında doğal gazdan kaynaklı patlama meydana geldi. İş yerinin camları kırılırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, doğal gaz ve AFAD ekipleri sevk dildi. Patlama sebebiyle ellerinde yanıklar oluşan iş yeri sahibi Aziz O. (45) ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Gaz akışını kesen ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.