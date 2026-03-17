Berberlerde bayram yoğunluğu: Randevular doldu

Ramazan Bayramı yaklaşırken berberlerde yoğunluk arttı. Bayram tıraşı olmak isteyen vatandaşlar berberlere akın ederken, birçok berber geç saatlere kadar hizmet veriyor. Yoğunluk nedeniyle bazı işletmeler randevulu sisteme geçti ve vatandaşlara tıraşlarını son güne bırakmamaları uyarısı yapıldı.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala kent genelindeki berberlerde hareketlilik arttı. Bayram öncesinde tıraş olmak isteyen vatandaşlar berberlere giderek bayram tıraşını oluyor. Berberler geç saatlere kadar hizmet veriyor. Berberler, bayram öncesi her yıl benzer yoğunluk yaşandığını belirterek vatandaşların tıraşlarını son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Yoğunluk nedeniyle randevulu çalışmaya başlayan bazı berberler ise bayrama kadar aralıksız hizmet vereceklerini ifade etti.

SAHURA KADAR HİZMET VERİYORLAR

Berber Ahmet Ceyhan, "Bayram arifesine de sayılı günler kaldı. Yoğun bir randevu talebi var. Şehrimiz yeniden ayağa kalktığı için depram sonrası önceki ramazan telaşları yeniden kentimizde artmaya başladı. Bu da yaraların sarıldığını gösteriyor. Bizler de sabahın ilk ışıkları ile çalışmamıza başlayıp sahur vaktine kadar hizmet veriyoruz" dedi.

Berber Hacı Danyıldızı ise, "Bayram telaşı bu yıl iyi geçiyor. Memnunuz müşterilerimizi bayram tıraşına bekliyoruz. Herkese hayırlı bayramlar" diye konuştu.

Müşteri Mehmet Küçük, "Bayram heyecanı var, ailemiz ile mutlu bayramlar geçiririz" dedi.