Süper Lig'de 27. haftada düdük çalacak hakemler netleşti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

18 Mart Çarşamba:

16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19 MART PERŞEMBE:

16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Batuhan Kolak

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Yılmaz