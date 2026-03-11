Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura heyecanı

Kupada yoluna devam eden 8 takım şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı organizasyonda kura, İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Ziraat Bankası Oditoryumu'nda saat 14.00'te başlayacak.

MAÇ TAKVİMİ

Kupada çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. Yarı final mücadeleleri ise 12, 13 ve 14 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak.

TEK MAÇ USULÜYLE OYNANACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuraya seri başı olarak katılan takımlar çeyrek final maçlarını iç sahada oynayacak. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle yapılacak.

Aynı grupta yer alıp grup aşamasında karşılaşan takımlar çeyrek finalde birbirleriyle eşleşemeyecek. Çeyrek finali geçen ekipler yarı finalde de tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek ve bu turda ev sahibi kura ile belirlenecek.