Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'tan acı haber!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yardımcı antrenörlerden Orhan Kaynak geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

TRABZONSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Trabzonspor, Orhan Kaynak'ın vefatı sonrası bir taziye mesajı yayınladı. Bordo mavililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trabzonspor'umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."