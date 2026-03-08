Haberler Spor Haberleri Aydın filede ateşe düştü

Aydın filede ateşe düştü

Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 12:42 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, normal sezonun son haftasına girilirken kendisini düşme hattında buldu.