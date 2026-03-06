Haberler Spor Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişti: TFF'den resmi açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanacağını açıkladı. Türkiye Kupası yeni formatta 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak ve yarı final karşılaşmaları çift maç, diğer turlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak.