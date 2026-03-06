Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişti: TFF'den resmi açıklama geldi
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanacağını açıkladı. Türkiye Kupası yeni formatta 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak ve yarı final karşılaşmaları çift maç, diğer turlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
YENİ FORMAT BELLİ OLDU
Federasyonun açıklamasına göre Türkiye Kupası, 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulünde, diğer turlar ise tek maç eleme usulünde oynanacak.
Eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak.