TFF yeni sezonun başlangıç tarihini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolda 2026/27 sezonunun başlangıç tarihlerini açıkladı. Buna göre Süper Lig 14-17 Ağustos 2026’da, 1. Lig 7-10 Ağustos 2026’da başlayacak.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF'den yapılan açıkamaya göre Süper Lig'de yeni sezon 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. 1. Lig'de ise ilk hafta maçları 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.

2. Lig ve 3. Lig'de yeni sezon 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak.

Ek olarak Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 2026/27 sezonunun planlamasının daha sonra ilan edileceğini duyurdu.