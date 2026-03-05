CANLI - Antalyaspor-Samsunspor
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda üçte üç yaparak liderliğe yükselen Samsunspor, 4. haftada Antalyaspor deplasmanına çıkıyor. Saat 20.30’da başlayan karşılaşmayı A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz. İşte maçın ilk 11'leri...
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda üç maçını da kazanarak liderliğe yükselen Samsunspor, grubun 4. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Ali Badra, Satka, Soner, Celil, Yunus Emre, Makoumbou, Yalçın, Tavsan, Enes, Ndiave
Antalyaspor: Abdullah Yiğitler, Samet Karakoç, Bahadır, Abdülkadir, Dzhikiia, Erdoğan Yeşilyurt, H. Yakup İlçin, Bachir Gueye, E. Buğra Tivsiz, Yohan Boll, Dario Saric
TAŞKINSOY DÜDÜK ÇALACAK
Müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Şener ve Ferhat Çalar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Levent Buğra Vartemel olacak.
İKİ TAKIM DA GALİBİYET PEŞİNDE
Ev sahibi Antalyaspor'da teknik heyet, ligdeki yoğun fikstürü de düşünerek bu maçta daha çok genç ve rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahada olmayı planlıyor. Grupta iddiaları kalmasa da taraftarı önünde iyi bir futbol sergilemek öncelikli hedefleri olacak. Konuk ekip Samsunspor cephesinde ise işler bir hayli yolunda; Konyaspor ile zirve yarışı veren Karadeniz ekibi, averaj avantajını koruyarak liderlik koltuğunu bırakmamak niyetinde. Sakatlıkları bulunan bazı as oyuncuların dinlendirilmesi beklense de Samsunspor'un geniş ve formda kadrosu maçın mutlak favorisi olarak öne çıkıyor.