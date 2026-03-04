Kupada gol düellosu! MAÇ SONUCU | Erzurumspor 4-2 Keçiörengücü

Turkuvaz Medya’nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele tüm hızıyla sürerken, Erzurum’da oynanan karşılaşma gol düellosuna sahne oldu. Erzurumspor, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü’nü 4-2 mağlup ederek hanesine üç puan yazdırdı.

Ev sahibi ekipte goller Hüsamettin Yener, Cheikne Sylla, İlkan Sever ve Mehmet Billor'dan geldi. Başkent temsilcisinin sayıları ise Enes Yılmaz ile Mehmet Çelik kaydetti.

Bu sonuçla mavi-beyazlılar puanını 6'ya yükseltti. Keçiörengücü ise 3 puanda kaldı. Ancak alınan galibiyete rağmen her iki ekip de averaj ve grup dengesi nedeniyle kupaya veda etti.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR

3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta savunma arkasına hareketlenen Benhur'un pasında ceza sahasının sağ çaprazında toplu buluşan Hüsamettin Yener'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

10. dakikada mavi-beyazlı ekipte Mert Önal'ın pasında savunma arkasına sarkan Benhur Keser'in penaltı noktasına doğru yönelip kaleciyi geçtikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanında kaldı.

35. dakikada başkent ekibi penaltıyla eşitliği yakaladı. Sağdan gelişen atakta Enes Yılmaz, yay üzerindeki Mehmet Çelik'e yerden pas gönderdi. Mehmet'in vuruşunda elle oynama itirazı sonrasında hakem Hakan Ülker'in VAR incelemesi sonucu penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Enes Yılmaz kalecinin müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-1

45+1. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanatta gelişen atakta Diaby penaltı noktasına ortasında savunmada Ömer Arda Kara'nın uzaklaştırmak istediği top, Mehmet Çelik'in önüne düştü. Mehmet'in gelişine yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu: 1-2

49. dakikada mavi-beyazlı ekip eşitliği yakaladı. Başkent ekibinde kullanılan taç atışının ardından sağ kanattan gelişen atakta İlkan Sever son çizgiye inip çapraza yerden ortasında gelişine vuran Sylla topu ağlara gönderdi: 2-2

70. dakikada sol kanatta gelişen Keçiörengücü'nün atağında Diaby, topla birlikte hareketlenip vuruşunda top direğe çarptı.

79. dakikada mavi-beyazlı ekip tekrar öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında Murat Cem Akpınar'ın kullandığı serbest vuruşunda yükselen İlkan Sever, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-2

90+3. dakikada ev sahibi Erzurumspor FK farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Cengizhan Bayrak'ın topla birlikte ileri çıkıp son çizgiye inmeden kale arkasına kavisli ortasında Mehmet Emin Billor'un kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 4-2

Erzurumspor FK, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

